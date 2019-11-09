Словакия: Суперлига 2019-2020
Спартак Трнава
3:2
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
Погронье
0:1
6' ГолLukas Pelegrini
0:2
37' ГолDavid Hrncar
1:2
51' ГолMarko Tesija
2:2
81' ГолAlex Sobczyk
3:2
90' ГолЙылмаз Кубилай
29
Ivan
Mesik
12
Marko
Tesija
24
Alex
Sobczyk
11
David
Hrncar
15
Jan
Dzurik
77
Peter
Mazan
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Ivan MesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Marko TesijaНападающий
- Нападающий
-
24 Alex SobczykНападающий
- Запасные игроки
-
26 Болек ПетрВратарь
-
17 Мених ЙозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 David HrncarПолузащитник
-
15 Jan DzurikПолузащитник
-
77 Peter MazanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Ход матча
6'
0:1
37'
0:2
51'
1:2
81'
2:2
90'
3:2
Предыдущие игры
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +7 =3 -10Нитра 1:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:1 Жилина Середь 2:1 Спартак Трнава
Спартак Трнава 1:2 ДАК Злате Моравце 1:3 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Сеница Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:1 Земплин Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:2 Тренчин Погронье 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Нитра Спартак Трнава 3:1 Локомотив Пловдив Жилина 4:2 Спартак Трнава Локомотив Пловдив 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Середь Спартак Трнава 2:0 Радник Радник 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Тренчин
Погронье Последние 20 матчей: +6 =3 -11Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин
Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица
Последние игры между собой
Спартак Трнава: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|11
|2
|1
|37 - 11
|35
|2.
|ДАК
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|3.
|Жилина
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|4.
|Ружомберок
|15
|6
|5
|4
|20 - 19
|23
|5.
|Злате Моравце
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|6.
|Спартак Трнава
|2:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|7.
|Сеница
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|8.
|Тренчин
|15
|4
|5
|6
|27 - 27
|17
|9.
|Середь
|15
|4
|5
|6
|15 - 20
|17
|10.
|Земплин
|15
|3
|5
|7
|15 - 23
|14
|11.
|Нитра
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|12.
|Погронье
|2:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
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