Словакия: Суперлига 2019-2020

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Спартак Трнава
3:2
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
0:1
6' Гол
Lukas Pelegrini
0:2
37' Гол
David Hrncar
1:2
51' Гол
Marko Tesija
2:2
81' Гол
Alex Sobczyk
3:2
90' Гол
Йылмаз Кубилай
90'+5
31
Русов
Добривой
29
Ivan
Mesik
3
Митря
Богдан
44
Загуменски
Тимотей
2
Matus
Turna
6
Гамбош
Мартин
8
Грендель
Эрик
27
Халилович
Эмир
12
Marko
Tesija
33
Rafael
Tavares
24
Alex
Sobczyk
72
Вантруба
Мартин
4
Michel
Meda
3
Jan
Nosko
6
Patrik
Jacko
2
Richard
Zupa
8
Клец
Михал
7
Lukas
Pelegrini
11
David
Hrncar
15
Jan
Dzurik
77
Peter
Mazan
9
Andras
Meszaros
Спартак Трнава
3-4-3
Погронье
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Lukas Pelegrini
37'
0:2
David Hrncar
(Jan Nosko)
41'
Оршула Филип
Ivan Mesik
 
51'
Marko Tesija
(Халилович Эмир)
1:2
64'
 
Jakub Sedlacek
Peter Mazan
71'
 
Тесак Лукаш
Andras Meszaros
72'
Дангубич Филип
Загуменски Тимотей
 
78'
Йылмаз Кубилай
Грендель Эрик
 
81'
Alex Sobczyk
(Дангубич Филип)
2:2
82'
 
Cedric Badolo
Клец Михал
90'
Йылмаз Кубилай
3:2

Предыдущие игры

Спартак Трнава Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Нитра 1:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:1 Жилина Середь 2:1 Спартак Трнава
Спартак Трнава 1:2 ДАК Злате Моравце 1:3 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Сеница Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:1 Земплин Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:2 Тренчин Погронье 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Нитра Спартак Трнава 3:1 Локомотив Пловдив Жилина 4:2 Спартак Трнава Локомотив Пловдив 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Середь Спартак Трнава 2:0 Радник Радник 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Тренчин
Погронье Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин
Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица

Последние игры между собой

Спартак Трнава: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье 2:2 Спартак Трнава Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 11 2 1 37 - 11 35
2. ДАК 15 10 2 3 28 - 15 32
3. Жилина 15 9 3 3 27 - 14 30
4. Ружомберок 15 6 5 4 20 - 19 23
5. Злате Моравце 14 5 5 4 17 - 18 20
6. Спартак Трнава 2:2 15 5 3 7 19 - 20 18
7. Сеница 15 5 2 8 19 - 26 17
8. Тренчин 15 4 5 6 27 - 27 17
9. Середь 15 4 5 6 15 - 20 17
10. Земплин 15 3 5 7 15 - 23 14
11. Нитра 15 4 1 10 13 - 27 13
12. Погронье 2:2 15 2 4 9 15 - 32 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Ivan Mesik уходит, Оршула Филип вместо него
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - David Hrncar бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Лукаш Пелегрини бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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