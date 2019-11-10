Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
ЛАСК
1:0
Второй тайм: 45'

Стадион:
Адмира
0'
16' Желтая карточка
Fabian Menig
26' Желтая карточка
Emanuel Aiwu
1:0
30' Гол
Гойгингер Томас
45'
1
Шлагер
Александер
26
Ранфтль
Райнхольд
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
16
Поцманн
Марвин
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
9
Клаусс
Жоао
28
Фризер
Доминик
1
Ляйтнер
Андреас
55
Fabian
Menig
6
Шёссвендтер
Кристоф
27
Emanuel
Aiwu
37
Leonardo
Lukacevic
14
Morten
Hjulmand
18
Лакнер
Маркус
29
Muhammed-Cham
Saracevic
8
Roman
Kerschbaum
31
Пуш
Коля
11
Бакыш
Синан
ЛАСК
3-4-3
Адмира
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Fabian Menig
26'
 
Emanuel Aiwu
30'
Гойгингер Томас
(Фризер Доминик)
1:0

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК
ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК
Адмира Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Адмира 0:1 Хартберг Вольфсбергер 2:2 Адмира Леобендорф 0:1 Адмира Альтах 1:4 Адмира
Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:0 Стрипфинг Адмира 3:1 Ваттенс Штурм 4:1 Адмира Винер 3:0 Адмира Эбрайхсдорф 2:1 Адмира Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Адмира 1:1 Тим Венер Линьен Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Адмира: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 5:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Товарищеские матчи Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 53 - 12 35
2. ЛАСК 1:0 14 11 2 1 29 - 8 35
3. Вольфсбергер 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Рапид Вена 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Штурм 14 7 2 5 23 - 16 23
6. Хартберг 14 6 3 5 26 - 27 21
7. Аустрия Вена 1:0 14 4 3 7 19 - 27 15
8. Санкт-Пёльтен 14 3 4 7 14 - 36 13
9. Ваттенс 14 3 3 8 17 - 32 12
10. Альтах 14 3 1 10 21 - 34 10
11. Маттерсбург 0:1 14 3 1 10 17 - 39 10
12. Адмира 0:1 14 2 3 9 14 - 33 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Гойгингер Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Emanuel Aiwu получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Fabian Menig получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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