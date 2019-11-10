Австрия: Бундеслига 2019-2020
16' Желтая карточкаFabian Menig
26' Желтая карточкаEmanuel Aiwu
1:0
30' ГолГойгингер Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Fabian MenigЗащитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
Ход матча
16'
26'
30'
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК
ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК
Адмира Последние 20 матчей: +4 =6 -10Адмира 0:1 Хартберг Вольфсбергер 2:2 Адмира Леобендорф 0:1 Адмира Альтах 1:4 Адмира
Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:0 Стрипфинг Адмира 3:1 Ваттенс Штурм 4:1 Адмира Винер 3:0 Адмира Эбрайхсдорф 2:1 Адмира Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Адмира 1:1 Тим Венер Линьен Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Адмира: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|53 - 12
|35
|2.
|ЛАСК
|1:0
|14
|11
|2
|1
|29 - 8
|35
|3.
|Вольфсбергер
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Рапид Вена
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Штурм
|14
|7
|2
|5
|23 - 16
|23
|6.
|Хартберг
|14
|6
|3
|5
|26 - 27
|21
|7.
|Аустрия Вена
|1:0
|14
|4
|3
|7
|19 - 27
|15
|8.
|Санкт-Пёльтен
|14
|3
|4
|7
|14 - 36
|13
|9.
|Ваттенс
|14
|3
|3
|8
|17 - 32
|12
|10.
|Альтах
|14
|3
|1
|10
|21 - 34
|10
|11.
|Маттерсбург
|0:1
|14
|3
|1
|10
|17 - 39
|10
|12.
|Адмира
|0:1
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
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