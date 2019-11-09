Греция: Суперлига 2019-2020

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Волос
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Панаитоликос
0' 14'
30
Мелиссас
Никос
2
Antonis
Dentakis
44
Sergio
Chica
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
6
Цоканис
Тасос
99
Konstantinos
Balogiannis
18
Joaquin
Torres
8
Муньис
Хуан
23
Fernando
Joao
26
Ендришек
Эрик
31
Nikos
Giannakopoulos
21
Санья
Пьер
91
Мартьяль
Жоан
5
Igor
Jovanovic
18
Adrian
Oscar
Lucero
6
Таар
Аймен
92
Шёстедт
Расмус
10
Далсью
8
Mimito
11
Jorge
Diaz1
12
Арийиби
Гболи
Волос
4-2-3-1
Панаитоликос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос
Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала
Панаитоликос Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса
Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 16 - 3 23
2. ПАОК 9 6 3 0 20 - 11 21
3. АЕК 9 5 2 2 15 - 12 17
4. ОФИ 9 5 1 3 19 - 11 16
5. Ксанти 9 5 1 3 10 - 10 16
6. Лариса 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Арис Салоники 9 3 3 3 14 - 10 12
8. Атромитос 9 3 2 4 17 - 14 11
9. Астерас 9 3 1 5 13 - 14 10
10. Волос 0:0 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Панатинаикос 9 2 3 4 8 - 14 9
12. Ламия 9 1 4 4 6 - 15 7
13. Паниониос 9 1 2 6 6 - 16 5
14. Панаитоликос 0:0 10 0 4 6 6 - 15 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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