Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Пантессалико
Панаитоликос
44
Sergio
Chica
21
Санья
Пьер
10
Далсью
8
Mimito
11
Jorge
Diaz1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Роман ХоанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос
Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала
Панаитоликос Последние 20 матчей: +4 =3 -13Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса
Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|2.
|ПАОК
|9
|6
|3
|0
|20 - 11
|21
|3.
|АЕК
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|ОФИ
|9
|5
|1
|3
|19 - 11
|16
|5.
|Ксанти
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|6.
|Лариса
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|17 - 14
|11
|9.
|Астерас
|9
|3
|1
|5
|13 - 14
|10
|10.
|Волос
|0:0
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Ламия
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|13.
|Паниониос
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|14.
|Панаитоликос
|0:0
|10
|0
|4
|6
|6 - 15
|4
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