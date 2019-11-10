Греция: Суперлига 2019-2020

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Арис Салоники
2:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Астерас
0'
1:0
5' Гол
Саша Лукас
21' Желтая карточка
Patricio Matricardi
30' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
2:0
34' Гол
Nicolas Diguiny
2:1
41' Гол
Luis Fernandez1
57' Желтая карточка
Nicolas Diguiny
71'
1
Fabian
Ehmann
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
5
Georgios
Delizisis
69
Корхут
Михай
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
28
Фетфатцидис
Иоаннис
16
Бруну
Гама
7
Nicolas
Diguiny
11
Идейе
Браун
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
15
Dani
Suarez
34
Patricio
Matricardi
3
Христос
Тасулис
12
Juan
Manuel
Munafo
6
Вальенте
Хосе
10
Luis
Fernandez1
5
Гонсалес
Энеко
7
Marc
Fernandez
30
Барралес
Джеронимо
Арис Салоники
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

5'
Саша Лукас
(Матилья Хавьер)
1:0
21'
 
Patricio Matricardi
29'
 
Фернандес Борха II
Patricio Matricardi
30'
 
Барралес Джеронимо
34'
Nicolas Diguiny
(Роуз Линдси)
2:0
41'
2:1
Luis Fernandez1
(Marc Fernandez)
57'
Nicolas Diguiny
 
58'
 
Паскуаль Андрес
Juan Manuel Munafo
65'
 
Adrian Riera
Marc Fernandez

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники
Астерас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас
Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Астерас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Астерас 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Арис Салоники Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 10 7 3 0 21 - 11 24
2. Олимпиакос 9 7 2 0 16 - 3 23
3. АЕК 9 5 2 2 15 - 12 17
4. Ксанти 9 5 1 3 10 - 10 16
5. ОФИ 10 5 1 4 19 - 12 16
6. Лариса 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Арис Салоники 2:1 10 4 3 3 16 - 11 15
8. Волос 10 4 0 6 12 - 20 12
9. Атромитос 9 3 2 4 17 - 14 11
10. Астерас 1:2 10 3 1 6 14 - 16 10
11. Панатинаикос 9 2 3 4 8 - 14 9
12. Ламия 9 1 4 4 6 - 15 7
13. Паниониос 9 1 2 6 6 - 16 5
14. Панаитоликос 10 0 3 7 8 - 18 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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