Греция: Суперлига 2019-2020
Арис Салоники
2:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Астерас
1:0
5' ГолСаша Лукас
21' Желтая карточкаPatricio Matricardi
30' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
2:0
34' ГолNicolas Diguiny
2:1
41' ГолLuis Fernandez1
57' Желтая карточкаNicolas Diguiny
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тонсо МартинНападающий
-
98 Abou Ba
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Adrian Riera
-
Главный тренер: Borja Jimenez
Ход матча
5'
1:0
34'
2:0
41'
57'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =4 -9Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники
Астерас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас
Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Астерас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|АЕК
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|Ксанти
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|ОФИ
|10
|5
|1
|4
|19 - 12
|16
|6.
|Лариса
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|2:1
|10
|4
|3
|3
|16 - 11
|15
|8.
|Волос
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|9.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|17 - 14
|11
|10.
|Астерас
|1:2
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Ламия
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|13.
|Паниониос
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|14.
|Панаитоликос
|10
|0
|3
|7
|8 - 18
|3
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