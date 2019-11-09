Словакия: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2019-2020
Жилина
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ружомберок
0' 24'

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Тренчин 3:0 Жилина Спартак Трнава 0:1 Жилина Жилина 1:1 Земплин Жилина 1:0 Середь
ДАК 1:0 Жилина Жилина 2:1 Погронье Злате Моравце 0:0 Жилина Жилина 5:0 Сеница Слован Братислава 1:1 Жилина Жилина 3:0 Нитра Ружомберок 2:3 Жилина Жилина 2:1 Тренчин Жилина 4:2 Спартак Трнава Земплин 0:3 Жилина Жилина 0:0 Локомотив Москва Жилина 4:2 Ружомберок Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок
Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок

Последние игры между собой

Жилина: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ружомберок: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ружомберок 2:3 Жилина Суперлига Жилина 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 11 2 1 37 - 11 35
2. Жилина 0:0 15 9 4 2 26 - 12 31
3. ДАК 14 9 2 3 25 - 14 29
4. Ружомберок 0:0 15 5 6 4 18 - 18 21
5. Злате Моравце 14 5 5 4 17 - 18 20
6. Спартак Трнава 14 5 2 7 17 - 18 17
7. Тренчин 14 4 5 5 26 - 24 17
8. Середь 14 4 5 5 15 - 19 17
9. Сеница 14 4 2 8 15 - 26 14
10. Земплин 14 3 5 6 15 - 19 14
11. Нитра 14 3 1 10 12 - 27 10
12. Погронье 14 2 3 9 13 - 30 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...