Словакия: Суперлига 2019-2020
Жилина
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Стадион под Дубном
Ружомберок
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +11 =4 -5Тренчин 3:0 Жилина Спартак Трнава 0:1 Жилина Жилина 1:1 Земплин Жилина 1:0 Середь
ДАК 1:0 Жилина Жилина 2:1 Погронье Злате Моравце 0:0 Жилина Жилина 5:0 Сеница Слован Братислава 1:1 Жилина Жилина 3:0 Нитра Ружомберок 2:3 Жилина Жилина 2:1 Тренчин Жилина 4:2 Спартак Трнава Земплин 0:3 Жилина Жилина 0:0 Локомотив Москва Жилина 4:2 Ружомберок Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =5 -7Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок
Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок
Последние игры между собой
Жилина: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ружомберок: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|11
|2
|1
|37 - 11
|35
|2.
|Жилина
|0:0
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|3.
|ДАК
|14
|9
|2
|3
|25 - 14
|29
|4.
|Ружомберок
|0:0
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Злате Моравце
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|6.
|Спартак Трнава
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|7.
|Тренчин
|14
|4
|5
|5
|26 - 24
|17
|8.
|Середь
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|9.
|Сеница
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|10.
|Земплин
|14
|3
|5
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Нитра
|14
|3
|1
|10
|12 - 27
|10
|12.
|Погронье
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
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