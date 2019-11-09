Австрия: Бундеслига 2019-2020
Штурм
3:1
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Хартберг
5' Желтая карточкаКитеишвили Отар
32' Желтая карточкаКлем Кристиан
45' Желтая карточкаХирлэндер Штефан
1:0
56' ГолРёчер Торстен
64' Желтая карточкаДоссу Жодель
70' Желтая карточкаКанкола Давид
1:1
74' ГолFelix Luckender
2:1
83' ГолДесподов Кирилл
3:1
90' ГолДесподов Кирилл
20
Донкор
Исаак
30
Ivan
Ljubic2
20
Доссу
Жодель
28
Juergen
Heil
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Защитник
-
30 Ivan Ljubic2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Кох ФабианЗащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Tomas Ostrak
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
32'
45'
56'
1:0
64'
70'
74'
83'
2:1
90'
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Ваттенс 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК
Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг
Последние игры между собой
Штурм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Хартберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|53 - 12
|35
|2.
|ЛАСК
|13
|10
|2
|1
|28 - 8
|32
|3.
|Вольфсбергер
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Рапид Вена
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Штурм
|14
|7
|2
|5
|23 - 16
|23
|6.
|Хартберг
|14
|6
|3
|5
|26 - 27
|21
|7.
|Санкт-Пёльтен
|14
|3
|4
|7
|14 - 36
|13
|8.
|Аустрия Вена
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|9.
|Ваттенс
|14
|3
|3
|8
|17 - 32
|12
|10.
|Маттерсбург
|13
|3
|1
|9
|17 - 38
|10
|11.
|Альтах
|14
|3
|1
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Адмира
|13
|2
|3
|8
|14 - 32
|9
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