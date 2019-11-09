Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Штурм
3:1
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
5' Желтая карточка
Китеишвили Отар
32' Желтая карточка
Клем Кристиан
45' Желтая карточка
Хирлэндер Штефан
1:0
56' Гол
Рёчер Торстен
64' Желтая карточка
Доссу Жодель
70' Желтая карточка
Канкола Давид
1:1
74' Гол
Felix Luckender
2:1
83' Гол
Десподов Кирилл
3:1
90' Гол
Десподов Кирилл
90'+5
27
Зибенхандль
Йорг
20
Донкор
Исаак
23
Шпендльхофер
Лукас
30
Ivan
Ljubic2
8
Сакик
Эмануэль
5
Авлонитис
Тасос
10
Китеишвили
Отар
25
Хирлэндер
Штефан
29
Рёчер
Торстен
9
Балай
Беким
11
Десподов
Кирилл
21
Florian
Faist
6
Линхарт
Андреас
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
18
Канкола
Давид
20
Доссу
Жодель
28
Juergen
Heil
9
Реп
Райко
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
Штурм
3-4-1-2
Хартберг
4-1-4-1

Ход матча

5'
Китеишвили Отар
 
32'
 
Клем Кристиан
45'
Хирлэндер Штефан
 
46'
Шраммель Томас
Донкор Исаак
 
56'
Рёчер Торстен
(Десподов Кирилл)
1:0
64'
 
Доссу Жодель
69'
 
Stefan Rakowitz
Juergen Heil
70'
 
Канкола Давид
74'
1:1
Felix Luckender
(Линхарт Андреас)
79'
Лейтгеб Кристоф
Шпендльхофер Лукас
 
80'
 
Кайнц Тобиас
Lukas Ried
82'
Янтшер Якоб
Хирлэндер Штефан
 
83'
Десподов Кирилл
(Рёчер Торстен)
2:1
85'
 
Готаль Сандро
Канкола Давид
90'
Десподов Кирилл
(Сакик Эмануэль)
3:1

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Ваттенс 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК
Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг

Последние игры между собой

Штурм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Хартберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Хартберг 1:0 Штурм Бундеслига Хартберг 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Хартберг Бундеслига Штурм 2:1 Хартберг Товарищеские матчи
Хартберг 0:6 Штурм Кубок Штурм 2:5 Хартберг Разное Хартберг 1:1 Штурм Товарищеские матчи Штурм 5:1 Хартберг Товарищеские матчи Штурм 2:4 Хартберг OFB Cup Хартберг 0:1 Штурм Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 53 - 12 35
2. ЛАСК 13 10 2 1 28 - 8 32
3. Вольфсбергер 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Рапид Вена 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Штурм 14 7 2 5 23 - 16 23
6. Хартберг 14 6 3 5 26 - 27 21
7. Санкт-Пёльтен 14 3 4 7 14 - 36 13
8. Аустрия Вена 13 3 3 7 18 - 27 12
9. Ваттенс 14 3 3 8 17 - 32 12
10. Маттерсбург 13 3 1 9 17 - 38 10
11. Альтах 14 3 1 10 21 - 34 10
12. Адмира 13 2 3 8 14 - 32 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Хирлэндер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    5'
    Китеишвили Отар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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