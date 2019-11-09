Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Десна
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Днепр-1
0' 30'
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
12
Картушов
Егор
45
Фаворов
Денис
7
Огиря
Владислав
13
Хлёбас
Дмитрий
19
Фаворов
Артём
10
Филиппов
Александр
33
Юрчук
Валерий
3
Сафронов
Александр
15
Логинов
Сергей
30
Папа
Гуйе
8
Полевой
Владимир
21
Загальский
Игорь
11
Шаповал
Владислав
25
Когут
Игорь
69
Вакулко
Юрий
29
Назаренко
Александр
9
Кулиш
Станислав
Десна
Днепр-1

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна
Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна
Днепр-1 Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1
Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1 0:1 Десна Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 13 12 1 0 39 - 6 37
2. Динамо Киев 13 8 3 2 28 - 8 27
3. Десна 0:0 14 8 3 3 20 - 7 27
4. Заря 13 7 4 2 27 - 12 25
5. Александрия 13 7 2 4 17 - 14 23
6. Мариуполь 1:0 14 5 4 5 13 - 19 19
7. Олимпик Донецк 13 4 2 7 12 - 23 14
8. Колос Ковалёвка 13 4 2 7 10 - 25 14
9. Днепр-1 0:0 14 3 3 8 13 - 21 12
10. Карпаты 0:1 14 2 4 8 9 - 20 10
11. Львов 13 2 2 9 8 - 24 8
12. Ворскла 13 2 2 9 9 - 26 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:0 Днепр-1
Десна
78.3% (119)
Ничья
12.5% (19)
Днепр-1
9.2% (14)
2:1 Десна
26.3% (40)
1:0 Десна
24.3% (37)
2:0 Десна
23% (35)
1:1 Ничья
9.2% (14)
1:2 Днепр-1
5.9% (9)
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