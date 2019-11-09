Украина: Премьер-лига 2019-2020
Десна
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Днепр-1
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
30
Папа
Гуйе
25
Когут
Игорь
69
Вакулко
Юрий
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна
Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна
Днепр-1 Последние 20 матчей: +6 =4 -10Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1
Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|13
|12
|1
|0
|39 - 6
|37
|2.
|Динамо Киев
|13
|8
|3
|2
|28 - 8
|27
|3.
|Десна
|0:0
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|4.
|Заря
|13
|7
|4
|2
|27 - 12
|25
|5.
|Александрия
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|6.
|Мариуполь
|1:0
|14
|5
|4
|5
|13 - 19
|19
|7.
|Олимпик Донецк
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|8.
|Колос Ковалёвка
|13
|4
|2
|7
|10 - 25
|14
|9.
|Днепр-1
|0:0
|14
|3
|3
|8
|13 - 21
|12
|10.
|Карпаты
|0:1
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|11.
|Львов
|13
|2
|2
|9
|8 - 24
|8
|12.
|Ворскла
|13
|2
|2
|9
|9 - 26
|8
Десна
78.3% (119)
Ничья
12.5% (19)
Днепр-1
9.2% (14)
2:1 Десна
26.3% (40)
1:0 Десна
24.3% (37)
2:0 Десна
23% (35)
1:1 Ничья
9.2% (14)
1:2 Днепр-1
5.9% (9)
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