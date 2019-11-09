Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Омония
1:0
Первый тайм: 30'
АЕЛ Лимаcсол
1:0
3' ГолДербишир Мэтт
Ход матча
3'
1:0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +6 =6 -8Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония
Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Омония: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
АЕЛ Лимаcсол: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|1:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|2.
|Анортосис
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|3
|6
|0
|18 - 11
|15
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|5.
|АПОЭЛ
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|6.
|Этникос Ахна
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Аполлон
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|8.
|Неа Саламина
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|Пафос
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Олимпиакос Никосия
|7
|0
|4
|3
|8 - 15
|4
|11.
|Эносис
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|12.
|Докса Катокопия
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
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