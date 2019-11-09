Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Омония
1:0
Первый тайм: 30'
АЕЛ Лимаcсол
0'
1:0
3' Гол
Дербишир Мэтт
30'

Ход матча

3'
Дербишир Мэтт
1:0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония
Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7
АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Омония: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
АЕЛ Лимаcсол: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион
Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 1:0 9 5 3 1 12 - 6 18
2. Анортосис 7 5 2 0 17 - 2 17
3. АЕК Ларнака 9 3 6 0 18 - 11 15
4. АЕЛ Лимаcсол 0:1 9 4 2 3 10 - 9 14
5. АПОЭЛ 5 4 1 0 11 - 2 13
6. Этникос Ахна 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Аполлон 8 3 1 4 11 - 10 10
8. Неа Саламина 8 3 1 4 8 - 13 10
9. Пафос 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Олимпиакос Никосия 7 0 4 3 8 - 15 4
11. Эносис 8 1 1 6 13 - 20 4
12. Докса Катокопия 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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