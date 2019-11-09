Словакия: Суперлига 2019-2020
0:1
72' ГолMilan Ristovski II
85' Желтая карточкаБиловски Фредерик
16
Дабу
Томаш
14
Adam
Morong
22
Alex
Ivan
22
Matus
Kunik
13
Daniel
Magda
11
Lukas
Fabis
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Дабу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam MorongПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Pavol PenksaВратарь
- Защитник
-
25 Шпехар ДиноНападающий
-
-
98 Bruno Dip
-
-
-
Главный тренер: Slavche Vojneski
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Matus KunikЗащитник
- Защитник
-
13 Daniel MagdaЗащитник
- Защитник
-
11 Lukas FabisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Marek DubenЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ondrej Elexa
-
-
18 Patrik Danek
-
Главный тренер: Marian Sutto
Ход матча
46'
72'
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +6 =7 -7ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава
Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Середь 0:0 Злате Моравце Ружомберок 1:1 Середь Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин
Нитра Последние 20 матчей: +5 =2 -13Нитра 1:0 Спартак Трнава Нитра 3:2 Липтовски-Микулаш Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 1:2 Ружомберок
Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра Нитра 0:2 Земплин Погронье 0:3 Нитра Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра Нитра 2:2 Железярне Подбрезова
Последние игры между собой
Середь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|11
|2
|1
|37 - 11
|35
|2.
|ДАК
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|3.
|Жилина
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|4.
|Ружомберок
|15
|6
|5
|4
|20 - 19
|23
|5.
|Злате Моравце
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|6.
|Спартак Трнава
|2:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|7.
|Сеница
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|8.
|Тренчин
|15
|4
|5
|6
|27 - 27
|17
|9.
|Середь
|15
|4
|5
|6
|15 - 20
|17
|10.
|Земплин
|15
|3
|5
|7
|15 - 23
|14
|11.
|Нитра
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|12.
|Погронье
|2:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
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