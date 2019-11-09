Словакия: Суперлига 2019-2020

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Середь
0:1
Конец матча

Стадион:
Нитра
0'
0:1
72' Гол
Milan Ristovski II
85' Желтая карточка
Биловски Фредерик
90'+4
1
Илиев
Деян
16
Дабу
Томаш
21
Tidiane
Djibi
Ba
4
Гучко
Томаш
96
Сланинка
Мартин
8
Рорич
Май
19
Denis
Ventura
14
Adam
Morong
13
Filip
Pankarican
22
Alex
Ivan
10
Клебер
Насименту
1
David
Sipos
22
Matus
Kunik
20
Oliver
Podhorin
13
Daniel
Magda
10
Биловски
Фредерик
11
Lukas
Fabis
8
Фашко
Михал
21
Шефчик
Самуэл
25
Nikola
Gataric
16
Marian
Chobot
77
Milan
Ristovski
II
Середь
4-2-3-1
Нитра
4-2-3-1

Ход матча

46'
Шпехар Дино
Рорич Май
 
56'
 
Marek Duben
Шефчик Самуэл
67'
Panagiotis Louka
Клебер Насименту
 
72'
0:1
Milan Ristovski II
85'
 
Биловски Фредерик
90'
 
Marek Fabry
Marian Chobot
90'
 
Штефанец Шимон
Nikola Gataric

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +6 =7 -7
ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава
Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Середь 0:0 Злате Моравце Ружомберок 1:1 Середь Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин
Нитра Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Нитра 1:0 Спартак Трнава Нитра 3:2 Липтовски-Микулаш Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 1:2 Ружомберок
Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра Нитра 0:2 Земплин Погронье 0:3 Нитра Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра Нитра 2:2 Железярне Подбрезова

Последние игры между собой

Середь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Нитра 3:2 Середь Суперлига Нитра 0:2 Середь Суперлига Середь 2:1 Нитра Суперлига Нитра 2:1 Середь Вторая лига
Середь 1:3 Нитра Вторая лига Середь 2:0 Нитра Вторая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 11 2 1 37 - 11 35
2. ДАК 15 10 2 3 28 - 15 32
3. Жилина 15 9 3 3 27 - 14 30
4. Ружомберок 15 6 5 4 20 - 19 23
5. Злате Моравце 14 5 5 4 17 - 18 20
6. Спартак Трнава 2:2 15 5 3 7 19 - 20 18
7. Сеница 15 5 2 8 19 - 26 17
8. Тренчин 15 4 5 6 27 - 27 17
9. Середь 15 4 5 6 15 - 20 17
10. Земплин 15 3 5 7 15 - 23 14
11. Нитра 15 4 1 10 13 - 27 13
12. Погронье 2:2 15 2 4 9 15 - 32 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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