Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
ПАОК
0'
19' Желтая карточка
Семеду Лисандру
21' Желтая карточка
Матос Леонардо
33'
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
16
Маринакис
Никос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
8
Juan
Neira1
11
Семеду
Лисандру
19
Kosmas
Tsilianidis
10
Наби
Адил
20
Joao
Figueiredo
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
33
Douglas
Gomes
27
Мишич
Йосип
18
Лимниос
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
7
Эль-Каддури
Омар
9
Свидерски
Кароль
ОФИ
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

19'
Семеду Лисандру
 
21'
 
Матос Леонардо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ
ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =5 -3
ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК
АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига
ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 5:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ОФИ 2:0 ПАОК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 16 - 3 23
2. ПАОК 0:0 10 6 4 0 20 - 11 22
3. АЕК 9 5 2 2 15 - 12 17
4. ОФИ 0:0 10 5 2 3 19 - 11 17
5. Ксанти 9 5 1 3 10 - 10 16
6. Лариса 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Арис Салоники 9 3 3 3 14 - 10 12
8. Волос 10 4 0 6 12 - 20 12
9. Атромитос 9 3 2 4 17 - 14 11
10. Астерас 9 3 1 5 13 - 14 10
11. Панатинаикос 9 2 3 4 8 - 14 9
12. Ламия 9 1 4 4 6 - 15 7
13. Паниониос 9 1 2 6 6 - 16 5
14. Панаитоликос 10 0 3 7 8 - 18 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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