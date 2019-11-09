Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
ПАОК
19' Желтая карточкаСемеду Лисандру
21' Желтая карточкаМатос Леонардо
10
Наби
Адил
15
Креспо
Хосе
27
Мишич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Наби АдилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
19'
21'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =5 -3ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК
АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|2.
|ПАОК
|0:0
|10
|6
|4
|0
|20 - 11
|22
|3.
|АЕК
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|ОФИ
|0:0
|10
|5
|2
|3
|19 - 11
|17
|5.
|Ксанти
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|6.
|Лариса
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|8.
|Волос
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|9.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|17 - 14
|11
|10.
|Астерас
|9
|3
|1
|5
|13 - 14
|10
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Ламия
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|13.
|Паниониос
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|14.
|Панаитоликос
|10
|0
|3
|7
|8 - 18
|3
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