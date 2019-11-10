Украина: Премьер-лига 2019-2020
Заря
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Славутич-Арена
Колос Ковалёвка
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
-
5 Лацио
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +10 =6 -4Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна
Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =3 -10Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Заря: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|13
|12
|1
|0
|39 - 6
|37
|2.
|Динамо Киев
|13
|8
|3
|2
|28 - 8
|27
|3.
|Десна
|14
|8
|3
|3
|21 - 8
|27
|4.
|Заря
|0:0
|14
|7
|5
|2
|27 - 12
|26
|5.
|Александрия
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|6.
|Мариуполь
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|14
|4
|3
|7
|10 - 25
|15
|8.
|Олимпик Донецк
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|9.
|Днепр-1
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|10.
|Львов
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|11.
|Карпаты
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|12.
|Ворскла
|14
|2
|2
|10
|9 - 28
|8
Заря
94% (142)
Ничья
3.3% (5)
Колос Ковалёвка
2.6% (4)
2:0 Заря
47% (71)
1:0 Заря
15.9% (24)
2:1 Заря
14.6% (22)
3:1 Заря
8.6% (13)
3:0 Заря
3.3% (5)
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