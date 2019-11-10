Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Заря
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0' 17'
30
Шевченко
Никита
6
Каменюка
Никита
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
21
Иванисеня
Дмитрий
22
Кабаев
Владислав
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
17
Леднёв
Богдан
31
Русин
Назарий
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
99
Задоя
Евгений
13
Гавриш
Виталий
67
Парамонов
Вадим
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
26
Мигунов
Александр
48
Ореховский
Павел
10
Морозко
Евгений
7
Лысенко
Владимир
Заря
Колос Ковалёвка

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна
Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Заря: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Колос Ковалёвка 1:3 Заря Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 13 12 1 0 39 - 6 37
2. Динамо Киев 13 8 3 2 28 - 8 27
3. Десна 14 8 3 3 21 - 8 27
4. Заря 0:0 14 7 5 2 27 - 12 26
5. Александрия 13 7 2 4 17 - 14 23
6. Мариуполь 14 4 5 5 14 - 21 17
7. Колос Ковалёвка 0:0 14 4 3 7 10 - 25 15
8. Олимпик Донецк 13 4 2 7 12 - 23 14
9. Днепр-1 14 3 3 8 14 - 22 12
10. Львов 14 3 2 9 10 - 24 11
11. Карпаты 14 2 5 7 11 - 21 11
12. Ворскла 14 2 2 10 9 - 28 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:0 Колос Ковалёвка
Заря
94% (142)
Ничья
3.3% (5)
Колос Ковалёвка
2.6% (4)
2:0 Заря
47% (71)
1:0 Заря
15.9% (24)
2:1 Заря
14.6% (22)
3:1 Заря
8.6% (13)
3:0 Заря
3.3% (5)
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