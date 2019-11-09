Швейцария: Суперлига 2019-2020
Люцерн
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Свисспорарена
Серветт
5
Lucao
II
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
29
Darian
Males
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Darian MalesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
-
77 Матос РидерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Lorik Emini
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +9 =3 -8Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон
Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Сьон 2:1 Люцерн Кройцлинген 0:2 Люцерн Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:2 Тун Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн
Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт
Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|30 - 15
|28
|2.
|Базель
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|4.
|Цюрих
|13
|5
|3
|5
|12 - 24
|18
|5.
|Люцерн
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 16
|16
|6.
|Серветт
|0:0
|14
|3
|7
|4
|17 - 15
|16
|7.
|Сьон
|13
|4
|3
|6
|17 - 22
|15
|8.
|Лугано
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 22
|13
|10.
|Тун
|0:0
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7
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