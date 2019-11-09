Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Люцерн
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Серветт
0' 5'
32
Мюллер
Мариус
2
Какабадзе
Отар
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
34
Silvan
Sidler
7
Ibrahima
N'Diaye
II
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
11
Шюрпф
Паскаль
29
Darian
Males
9
Марджиотта
Франческо
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
9
Стеванович
Мирослав
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
Люцерн
4-4-2
Серветт
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон
Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Сьон 2:1 Люцерн Кройцлинген 0:2 Люцерн Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:2 Тун Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн
Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт
Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок
Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 30 - 15 28
2. Базель 13 8 3 2 30 - 13 27
3. Санкт-Галлен 13 8 2 3 26 - 15 26
4. Цюрих 13 5 3 5 12 - 24 18
5. Люцерн 0:0 14 4 4 6 13 - 16 16
6. Серветт 0:0 14 3 7 4 17 - 15 16
7. Сьон 13 4 3 6 17 - 22 15
8. Лугано 13 3 5 5 14 - 15 14
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 14 2 7 5 15 - 22 13
10. Тун 0:0 14 1 4 9 10 - 27 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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