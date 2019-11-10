Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Виллем II
1:0
Перерыв

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
7' Гол
Нуннели Че
30' Желтая карточка
Хееркенс Фреек
1
Велленройтер
Тимон
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
26
Ниукоп
Барт
21
Mike
Ndayishimiye
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
6
Шваб
Даниэль
4
Фиргевер
Ник
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
24
Ихаттарен
Мохаммед
15
Гутьеррес
Эрик
25
Доан
Рицу
19
Гакпо
Коди
7
Брума
Арминду
Виллем II
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Ход матча

7'
Нуннели Че
(Кёлерт Матс II)
1:0
30'
Хееркенс Фреек
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II
Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =5 -3
ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК
Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 16
ПСВ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 1
Виллем II 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие
ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Премьер-лига ПСВ 2:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 0:1 ПСВ Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 11 2 0 43 - 9 35
2. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 28 - 8 26
3. ПСВ 0:1 13 7 3 3 28 - 16 24
4. Утрехт 13 7 2 4 28 - 18 23
5. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
6. Виллем II 1:0 13 7 1 5 15 - 17 22
7. Хераклес 13 6 3 4 24 - 18 21
8. Херенвен 13 5 6 2 20 - 14 21
9. Гронинген 13 6 2 5 17 - 14 20
10. Твенте 2:0 13 5 3 5 23 - 23 18
11. Фейеноорд 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
13. Эммен 12 4 1 7 16 - 25 13
14. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 18 - 32 12
15. АДО Ден Хааг 13 3 1 9 14 - 23 10
16. ПЕК Зволле 0:2 13 3 1 9 18 - 32 10
17. ВВВ-Венло 13 3 0 10 12 - 37 9
18. Ваалвейк 12 1 1 10 12 - 33 4
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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