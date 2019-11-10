Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
1:0
Перерыв
Стадион: Конинг Виллем II
ПСВ
1:0
7' ГолНуннели Че
30' Желтая карточкаХееркенс Фреек
18
Нелом
Микел
26
Ниукоп
Барт
25
Доан
Рицу
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
26 Ниукоп БартПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Amar Catic2
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
30'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II
Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =5 -3ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 16
ПСВ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 1
ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Премьер-лига ПСВ 2:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 0:1 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|11
|2
|0
|43 - 9
|35
|2.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|28 - 8
|26
|3.
|ПСВ
|0:1
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|13
|7
|2
|4
|28 - 18
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|6.
|Виллем II
|1:0
|13
|7
|1
|5
|15 - 17
|22
|7.
|Хераклес
|13
|6
|3
|4
|24 - 18
|21
|8.
|Херенвен
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|21
|9.
|Гронинген
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|10.
|Твенте
|2:0
|13
|5
|3
|5
|23 - 23
|18
|11.
|Фейеноорд
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|13.
|Эммен
|12
|4
|1
|7
|16 - 25
|13
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|18 - 32
|12
|15.
|АДО Ден Хааг
|13
|3
|1
|9
|14 - 23
|10
|16.
|ПЕК Зволле
|0:2
|13
|3
|1
|9
|18 - 32
|10
|17.
|ВВВ-Венло
|13
|3
|0
|10
|12 - 37
|9
|18.
|Ваалвейк
|12
|1
|1
|10
|12 - 33
|4
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