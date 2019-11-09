Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Пьер Моруа
Метц
51' Желтая карточкаДелен Тома
63' Желтая карточкаРейнилду
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
28
Рейнилду
12
Язиджи
Юсуф
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
51'
63'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия
Метц Последние 20 матчей: +5 =5 -10Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант
Последние игры между собой
Лилль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 8
|30
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|3.
|Нант
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|9 - 9
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|6.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|9 - 6
|19
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|9.
|Монако
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|14.
|Амьен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|16.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|17.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|18.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|7 - 14
|12
|20.
|Ним
|1:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
Лилль
96.1% (146)
Ничья
3.9% (6)
Метц
0% (0)
2:0 Лилль
39.5% (60)
2:1 Лилль
25.7% (39)
1:0 Лилль
23.7% (36)
3:1 Лилль
3.3% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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