Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лилль
0:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Метц
0'
51' Желтая карточка
Делен Тома
63' Желтая карточка
Рейнилду
68'
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
28
Рейнилду
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
12
Язиджи
Юсуф
10
Иконе
Жонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
6
Mamadou
Fofana1
5
Ангбан
Викторьен
11
Нгетт
Опа
25
Траоре
Адама
VII
20
Диалло
Хабиб
Лилль
4-2-3-1
Метц
4-4-1-1

Ход матча

51'
 
Делен Тома
62'
Реми Лоик
Иконе Жонатан
 
63'
Рейнилду
 
66'
 
Юдоль Матьё
Делен Тома

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия
Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль
Метц Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант
Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа

Последние игры между собой

Лилль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Лилль 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Метц Лига 1 Метц 3:2 Лилль Лига 1
Метц 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 1:1 Метц Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 0 3 28 - 8 30
2. Анже 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
3. Нант Заявка 12 6 1 5 9 - 9 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Лилль 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
6. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
7. Реймс 0:0 Заявка 13 5 4 4 9 - 6 19
8. Сент-Этьен Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
9. Монако 1:0 Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
10. Ницца Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
11. Брест Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
13. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
14. Амьен Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
16. Страсбург 2:1 Заявка 13 4 3 6 9 - 14 15
17. Метц 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
18. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
19. Дижон 0:1 Заявка 13 3 3 7 7 - 14 12
20. Ним 1:2 Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Ангбан Викторьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 46'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 46'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Травма, повреждение
    45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Иконе Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • Травма, повреждение
    45'
    Иконе Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Лилль контролирует мяч.
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 43'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 42'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Фонте Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Бойе Джон из команды Метц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    42'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой справа.
  • 41'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Язиджи Юсуф, обходя своих соперников
  • 41'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • Фол, нарушение
    41'
    Игрок команды Лилль фолит. Пострадал Траоре Адама VII. Назначается штрафной удар.
  • 40'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 39'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Осимхен Виктор бьет, но Укидья Александр отбивает мяч перед собой...
  • 39'
    Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Траоре Адама VII навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ангбан Викторьен
  • 37'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 36'
    Игрок команды Лилль делает длинную передачу вперед.
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 35'
    Как она упустила момент!?! Иконе Жонатан имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 35'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Иконе Жонатан, обходя своих соперников
  • Фол, нарушение
    35'
    Назначен штрафной. Пострадал Бамба Джонатан, его свалил Делен Тома.
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 34'
    Укидья Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Плохо играет Сунзу Стоппила - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 33'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 33'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • Фол, нарушение
    32'
    Диалло Хабиб из команды Метц опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
  • 32'
    Фонте Жозе из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 31'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 30'
    Лилль контролирует мяч.
  • 30'
    Рейнилду из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 30'
    Лилль контролирует мяч.
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Рейнилду из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 28'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 28'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Рейнилду из команды Лилль делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Нгетт Опа
  • 27'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Диалло Хабиб из команды Метц играет слишком грубо. Габриэль дос Сантос оказался на газоне.
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Ангбан Викторьен из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Андре Бенжамин заработал фол
  • Фол, нарушение
    25'
    Челик Зеки наказан за толчок Ангбан Викторьен
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Челик Зеки из команды Лилль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бамба Джонатан мяча так и не получил
  • 23'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Челик Зеки наказан за толчок Нгетт Опа
  • Фол, нарушение
    22'
    Осимхен Виктор наказан за толчок Сунзу Стоппила
  • 22'
    Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Габриэль дос Сантос из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Как она упустила момент!?! Бамба Джонатан имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 20'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 19'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Габриэль дос Сантос из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 19'
    Лилль контролирует мяч.
  • 18'
    Нгетт Опа из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 18'
    Метц пытается что-то создать.
  • 18'
    Метц контролирует мяч.
  • 17'
    Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    16'
    Диалло Хабиб из команды Метц в офсайде
  • 16'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Метц пытается что-то создать.
  • 15'
    Траоре Адама VII бьет издали, но Меньян Майк ловит мяч в руки
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 14'
    Метц пытается что-то создать.
  • 14'
    Нгетт Опа из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 14'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Нгетт Опа, обходя своих соперников
  • 14'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 13'
    Челик Зеки из команды Лилль делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 13'
    Рейнилду из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 12'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Лилль контролирует мяч.
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Метц контролирует мяч.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Диалло Хабиб из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Метц пытается что-то создать.
  • 11'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
  • 10'
    Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках
  • 10'
    Траоре Адама VII навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Траоре Адама VII
  • 9'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Метц пытается что-то создать.
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Иконе Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Иконе Жонатан, обходя своих соперников
  • 8'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 8'
    Рейнилду из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 8'
    Рейнилду из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 8'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 7'
    Лилль контролирует мяч.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Фонте Жозе бьет издали, но Укидья Александр ловит мяч в руки
  • 6'
    Диалло Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Сентонз Фабьен из команды Метц опасно и грубо сыграл. Рейнилду пострадал.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
  • 5'
    Бамба Джонатан из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 5'
    Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    4'
    Осимхен Виктор играет рукой
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Метц
Лилль
96.1% (146)
Ничья
3.9% (6)
Метц
0% (0)
2:0 Лилль
39.5% (60)
2:1 Лилль
25.7% (39)
1:0 Лилль
23.7% (36)
3:1 Лилль
3.3% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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