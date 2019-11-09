Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Иконе Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

45' Иконе Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хорошие скиллы дриблинга показывает Язиджи Юсуф , обходя своих соперников

41' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

40' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

40' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

38' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Траоре Адама VII навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Игрок команды Лилль делает длинную передачу вперед.

36' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Метц

35' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

35' Как она упустила момент!?! Иконе Жонатан имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

35' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иконе Жонатан , обходя своих соперников

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Укидья Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Плохо играет Сунзу Стоппила - неудачный вынос, и мяч у соперниц

33' Лилль имеет хороший шанс забить.

32' Фонте Жозе из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Рейнилду из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

30' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

29' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Рейнилду из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.

28' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Рейнилду из команды Лилль делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

27' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

24' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

22' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Как она упустила момент!?! Бамба Джонатан имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

20' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

20' Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Нгетт Опа из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

14' Нгетт Опа из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

14' Хорошие скиллы дриблинга показывает Нгетт Опа , обходя своих соперников

13' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Метц

13' Челик Зеки из команды Лилль делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

13' Рейнилду из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

12' Лилль имеет хороший шанс забить.

12' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.

10' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

10' Траоре Адама VII навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иконе Жонатан , обходя своих соперников

8' Язиджи Юсуф из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

8' Рейнилду из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Диалло Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.

5' Бамба Джонатан из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

4' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля