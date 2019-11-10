Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
0:1
Перерыв

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
25' Гол
Шрейверс Сьебе
33' Желтая карточка
Арун Фарис
42' Желтая карточка
Болат Синан
45' Желтая карточка
Миёши Коджи
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
15
Арсланаджич
Дино
2
Де
Лат
Ричи
25
Де
Сарт
Алексис
38
Арун
Фарис
19
Миёши
Коджи
7
Ламкель
Зе
Дидье
70
Мбокани
Дьёмерси
8
Родригеш
Иву
88
Миньоле
Симон
5
Одилон
Коссуну
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
35
Тау
Перси
14
Окереке
Давид
16
Шрейверс
Сьебе
Ройал Антверпен
4-3-3
Брюгге
4-3-3

Ход матча

25'
0:1
Шрейверс Сьебе
(Тау Перси)
33'
Арун Фарис
 
42'
Болат Синан
 
45'
Миёши Коджи
 

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =6 -2
ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард
Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:1 Брюгге Первый дивизион А
Ройал Антверпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 13 10 3 0 33 - 4 33
2. Стандард 14 8 3 3 28 - 13 27
3. Гент 13 7 4 2 28 - 16 25
4. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
5. Мехелен 14 7 3 4 25 - 22 24
6. Зульте-Варегем 15 6 4 5 23 - 19 22
7. Ройал Антверпен 13 6 3 4 26 - 21 21
8. Генк 14 6 3 5 21 - 19 21
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 15 5 4 6 16 - 25 19
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 15 4 4 7 13 - 26 16
13. Кортрейк 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Остенде 15 3 3 9 17 - 29 12
15. Васланд-Беверен 15 2 4 9 13 - 30 10
16. Серкль Брюгге 15 2 1 12 13 - 36 7
17. Mouscron-Peruwelz2 4 1 2 1 7 - 6 5
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Миёши Коджи получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Болат Синан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Арун Фарис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...