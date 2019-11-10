Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
0:1
Перерыв
Стадион: Босуил
Брюгге
0:1
25' ГолШрейверс Сьебе
33' Желтая карточкаАрун Фарис
42' Желтая карточкаБолат Синан
45' Желтая карточкаМиёши Коджи
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
38
Арун
Фарис
19
Миёши
Коджи
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
35
Тау
Перси
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
-
Главный тренер: Ласло Болони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
-
21 Коолс ДионЗащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
25'
0:1
33'
42'
45'
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =6 -2ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард
Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|10
|3
|0
|33 - 4
|33
|2.
|Стандард
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|3.
|Гент
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|4.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|5.
|Мехелен
|14
|7
|3
|4
|25 - 22
|24
|6.
|Зульте-Варегем
|15
|6
|4
|5
|23 - 19
|22
|7.
|Ройал Антверпен
|13
|6
|3
|4
|26 - 21
|21
|8.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|15
|5
|4
|6
|16 - 25
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|13 - 26
|16
|13.
|Кортрейк
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Остенде
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|15.
|Васланд-Беверен
|15
|2
|4
|9
|13 - 30
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|1
|12
|13 - 36
|7
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
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