Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
1:0
Перерыв

Стадион:
Mouscron-Peruwelz2
0'
1:0
41' Гол
Сакала Фэшн
28
Дютуа
Виллиам
25
Jelle
Bataille
4
Фас
Ваут
19
Сане
Вью
23
Скуласон
Ари
26
Вандандриш
Кевин
55
Фернандо
Матос
20
Йонкхеере
Михил
7
Сакала
Фэшн
24
Силла
Идрисса
17
Юльсагер
Эндрю
90
Васич
Васо
13
Сиранни
Алессандро
23
Кейруш
Диогу
31
Годо
Бруно
4
Nathan
De
Medina
15
Бойя
Франк
33
Виммер
Кевин
6
Хочко
Дени
45
Jonah
Osabutey
20
Cedric
Omoigui
24
Гарсия
Алеш
Остенде
4-3-3
Mouscron-Peruwelz2
4-3-3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 13 10 3 0 32 - 4 33
2. Стандард 14 8 3 3 28 - 13 27
3. Гент 13 7 4 2 28 - 16 25
4. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
5. Мехелен 14 7 3 4 25 - 22 24
6. Зульте-Варегем 15 6 4 5 23 - 19 22
7. Ройал Антверпен 13 6 3 4 26 - 20 21
8. Генк 14 6 3 5 21 - 19 21
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 1:1 15 5 5 5 16 - 24 20
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 15 4 4 7 13 - 26 16
13. Кортрейк 1:3 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Остенде 1:0 15 4 2 9 16 - 27 14
15. Васланд-Беверен 3:1 15 2 4 9 13 - 30 10
16. Серкль Брюгге 1:1 15 1 2 12 12 - 36 5
17. Mouscron-Peruwelz2 0:1 4 1 1 2 5 - 5 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Сакала Фэшн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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