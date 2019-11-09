Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
1:0
Перерыв
Стадион: Верслус Арена
Mouscron-Peruwelz2
1:0
41' ГолСакала Фэшн
4
Фас
Ваут
19
Сане
Вью
23
Скуласон
Ари
90
Васич
Васо
23
Кейруш
Диогу
31
Годо
Бруно
15
Бойя
Франк
33
Виммер
Кевин
24
Гарсия
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
-
19 Сане ВьюЗащитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Logan Ndenbe
-
33 Anton Tanghe
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
33 Виммер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Гарсия АлешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Перица СтипеНападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
41'
1:0
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен
Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде
Mouscron-Peruwelz2 Последние 3 матча: +1 =1 -1Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Шарлеруа 1:0 Mouscron-Peruwelz2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|10
|3
|0
|32 - 4
|33
|2.
|Стандард
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|3.
|Гент
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|4.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|5.
|Мехелен
|14
|7
|3
|4
|25 - 22
|24
|6.
|Зульте-Варегем
|15
|6
|4
|5
|23 - 19
|22
|7.
|Ройал Антверпен
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|8.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|1:1
|15
|5
|5
|5
|16 - 24
|20
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|13 - 26
|16
|13.
|Кортрейк
|1:3
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Остенде
|1:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|3:1
|15
|2
|4
|9
|13 - 30
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|1:1
|15
|1
|2
|12
|12 - 36
|5
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
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