Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

28' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ле Таллек Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Отличная игра от Лаборд Гаэтан из команды Монпелье . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

25' Муса Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Силла Иссиага навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

20' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Муса Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Монпелье имеет хороший шанс забить.

17' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

15' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Монпелье , отменен из-за офсайда.

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

13' Лаборд Гаэтан разрезает оборону соперника отличным пасом

13' Монпелье имеет хороший шанс забить.

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Джорис Чотард из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

11' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

10' Удар от ворот произведет Монпелье

8' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Тулуза

7' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

4' Удар от ворот произведет Монпелье

4' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Тулуза начинает с центра поля