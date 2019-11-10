Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Монпелье
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Тулуза
0'
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Делор Анди
29'
1
Рульи
Херонимо
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
14
Ле
Таллек
Дамьен
11
Саванье
Тежи
8
Ойонго
Амбруаз
13
Joris
Chotard
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
15
Исима-Мирен
Николя
23
Moussa
Diarra2
12
Силла
Иссиага
7
Градель
Макс-Ален
17
Сангаре
Ибрахим
34
Kouadio
Kone
21
Венкёр
Вильям
14
Доссеви
Матьё
9
Саного
Яя
Монпелье
3-4-1-2
Тулуза
4-5-1

Ход матча

13'
Делор Анди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье
Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье
Тулуза Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль
Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Тулуза: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Монпелье 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:1 Тулуза Товарищеские матчи Монпелье 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1 Тулуза 3:0 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Монпелье Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 0 3 28 - 8 30
2. Нант 2:1 Заявка 13 7 1 5 11 - 10 22
3. Анже Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Лилль Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
6. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
7. Реймс Заявка 13 5 4 4 9 - 6 19
8. Ренн Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
10. Сент-Этьен 1:2 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
11. Ницца Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
12. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
13. Брест Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
15. Амьен Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
16. Страсбург Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
17. Метц Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
18. Тулуза 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 22 13
19. Дижон Заявка 13 3 3 7 7 - 14 12
20. Ним Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Тулуза
Монпелье
80.8% (122)
Ничья
15.9% (24)
Тулуза
3.3% (5)
2:1 Монпелье
35.1% (53)
1:0 Монпелье
33.1% (50)
1:1 Ничья
11.3% (17)
2:0 Монпелье
9.3% (14)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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