Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Стад де ля Моссон
Тулуза
13' Undefined phrase: football_event_Делор Анди
31
Коцца
Николя
11
Саванье
Тежи
30
Рейне
Батист
34
Kouadio
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kouadio KoneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье
Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье
Тулуза Последние 20 матчей: +6 =4 -10Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Тулуза: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Монпелье 1:1 Тулуза Товарищеские матчи Монпелье 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1 Тулуза 3:0 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Монпелье Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 8
|30
|2.
|Нант
|2:1 Заявка
|13
|7
|1
|5
|11 - 10
|22
|3.
|Анже
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|6.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Реймс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|9 - 6
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|10.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|11.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|13.
|Брест
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|15.
|Амьен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|17.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|18.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 22
|13
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|7 - 14
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
Монпелье
80.8% (122)
Ничья
15.9% (24)
Тулуза
3.3% (5)
2:1 Монпелье
35.1% (53)
1:0 Монпелье
33.1% (50)
1:1 Ничья
11.3% (17)
2:0 Монпелье
9.3% (14)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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