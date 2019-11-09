Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
3:1
Второй тайм: 70'
Стадион: де ла Мейно
Ним
1:0
14' ГолАжорк Людовик
16' Желтая карточкаТомассон Адриен
23' Желтая карточкаМитрович Стефан
40' Желтая карточкаМигель Флориан
2:0
45' ГолМотиба Лебо
2:1
48' ГолФилиппото Ромен
66' Вторая желтая карточкаМигель Флориан
3:1
70' ГолЛьенар Димитри
27
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
22
Фофана
Юссуф
12
Мотиба
Лебо
16
Диас
Лукас
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
16'
23'
40'
45'
2:0
48'
66'
70'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 2
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург
Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза
Ним Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 8
|30
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|3.
|Нант
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|9 - 9
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|6.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|9 - 6
|19
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|9.
|Монако
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|14.
|Амьен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|16.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|17.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|18.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|7 - 14
|12
|20.
|Ним
|1:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
Страсбург
84.2% (128)
Ничья
14.5% (22)
Ним
1.3% (2)
1:0 Страсбург
48% (73)
2:1 Страсбург
19.1% (29)
2:0 Страсбург
14.5% (22)
1:1 Ничья
9.9% (15)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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