Франция: Лига 1 2019-2020

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Страсбург
3:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Ним
0'
1:0
14' Гол
Ажорк Людовик
16' Желтая карточка
Томассон Адриен
23' Желтая карточка
Митрович Стефан
40' Желтая карточка
Мигель Флориан
2:0
45' Гол
Мотиба Лебо
2:1
48' Гол
Филиппото Ромен
66' Вторая желтая карточка
Мигель Флориан
3:1
70' Гол
Льенар Димитри
70'
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
22
Фофана
Юссуф
17
Беллегард
Жанрикне
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
12
Мотиба
Лебо
16
Диас
Лукас
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
12
Фомба
Ламин
6
Сарр
Сиди
18
Валь
Тео
7
Филиппото
Ромен
17
Дульевич
Харис
20
Рипар
Рено
Страсбург
4-3-1-2
Ним
4-4-2

Ход матча

14'
Ажорк Людовик
1:0
16'
Томассон Адриен
 
23'
Митрович Стефан
 
40'
 
Мигель Флориан
45'
Мотиба Лебо
(Ажорк Людовик)
2:0
48'
2:1
Филиппото Ромен
(Дульевич Харис)
64'
 
Ферхат Зинедин
Дульевич Харис
64'
 
Денкей Ауэке
Сарр Сиди
66'
 
Мигель Флориан
70'
Льенар Димитри
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург
Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза
Ним Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним
Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ним 2:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:1 Ним Лига 1 Ним 2:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:1 Ним Лига 2
Страсбург 1:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Страсбург Лига 2 Ним 0:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 5:0 Ним Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 0 3 28 - 8 30
2. Анже 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
3. Нант Заявка 12 6 1 5 9 - 9 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Лилль 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
6. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
7. Реймс 0:0 Заявка 13 5 4 4 9 - 6 19
8. Сент-Этьен Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
9. Монако 1:0 Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
10. Ницца Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
11. Брест Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
13. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
14. Амьен Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
16. Страсбург 2:1 Заявка 13 4 3 6 9 - 14 15
17. Метц 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
18. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
19. Дижон 0:1 Заявка 13 3 3 7 7 - 14 12
20. Ним 1:2 Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Ним
Страсбург
84.2% (128)
Ничья
14.5% (22)
Ним
1.3% (2)
1:0 Страсбург
48% (73)
2:1 Страсбург
19.1% (29)
2:0 Страсбург
14.5% (22)
1:1 Ничья
9.9% (15)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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