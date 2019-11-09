Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Команда Страсбург играла лучше в этом тайме.

49' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

49' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О Л - Мотиба Лебо изменил счет на табло!

46' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Ним

44' Беллегард Жанрикне не смог попасть в створ ударом издали

43' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Фомба Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Томассон Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Мигель Флориан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

39' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Ним

35' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

34' Удар от ворот произведет Ним

34' Пространство открывается для Томассон Адриен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' После проверки VAR рефери поменял решение - Страсбург не будет бить пенальти!

30' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

24' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Митрович Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Удар от ворот произведет Ним

23' Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

23' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мотиба Лебо имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

20' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок команды Ним со штрафного посылает мяч в штрафную площадь

16' Томассон Адриен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Матч возобновлен

16' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Страсбург будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

13' Хорошо играет на выходе Диас Лукас - мяч в ее руках

13' Удар от ворот произведет Страсбург

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Ним

11' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

9' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' ШТАНГА! Гол почти забит, Валь Тео нанесла удар, но мяч попал в штангу!

7' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

4' Удар от ворот произведет Ним

4' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Сиди получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Сарр Сиди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Льенар Димитри наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля