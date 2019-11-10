Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ренн
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Амьен
0'
16' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
16' Желтая карточка
Гбоо Янн
19' Желтая карточка
Какута Гаэль
32'
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
21
Ньяньон
Жорис
15
Морель
Жереми
7
Рафинья
Диас
18
Камавинга
Эдуардо
14
Буриго
Бенжамен
23
Эну
Адриен
34
Гбоо
Янн
11
Ньянг
М'Байе
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
6
Монкондю
Томас
8
Зунгу
Бонгани
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
20
Stiven
Mendoza1
9
Гирасси
Серу
Ренн
4-4-2
Амьен
4-2-3-1

Ход матча

16'
Буриго Бенжамен
 
16'
Гбоо Янн
 
19'
 
Какута Гаэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +4 =6 -10
ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн
Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн
Амьен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен
Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам

Последние игры между собой

Ренн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ренн 1:0 Амьен Лига 1 Амьен 2:1 Ренн Лига 1 Амьен 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Амьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 0 3 28 - 8 30
2. Анже Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
3. Нант Заявка 12 6 1 5 9 - 9 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Лилль Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
6. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
7. Реймс Заявка 13 5 4 4 9 - 6 19
8. Сент-Этьен Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
10. Ницца Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
11. Амьен 0:0 Заявка 13 4 5 4 16 - 17 17
12. Брест Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
14. Ренн 0:0 Заявка 12 4 4 4 13 - 12 16
15. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
16. Страсбург Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
17. Метц Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
18. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
19. Дижон Заявка 13 3 3 7 7 - 14 12
20. Ним Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Камавинга Эдуардо
  • 31'
    Амьен контролирует мяч.
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 30'
    Амьен контролирует мяч.
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Рафинья Диас играет рукой
  • 28'
    Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Алеесами Хайтам из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • 26'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Морель Жереми
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 25'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Амьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ньяньон Жорис из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Гирасси Серу заработал фол
  • 24'
    Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Морель Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Морель Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 23'
    Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    23'
    Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
  • 22'
    Калабрези Артуро из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 22'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • Угловой
    21'
    Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
  • 21'
    Хороший удар издали нанес Какута Гаэль, но отличный сейв сделал Менди Эдуар. Угловой.
  • 21'
    Зунгу Бонгани нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 20'
    Гирасси Серу из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 20'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    19'
    Какута Гаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Камавинга Эдуардо
  • 19'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 18'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 18'
    Гирасси Серу из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 18'
    Алеесами Хайтам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 17'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Желтая карточка
    16'
    Гбоо Янн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Желтая карточка
    16'
    Буриго Бенжамен получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    16'
    Безумный фол. Гбоо Янн грубо играет против соперника. Пострадал Дибасси Бакай
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Алеесами Хайтам
  • 15'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 15'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 14'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Зунгу Бонгани наказан за толчок Гбоо Янн
  • 13'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Какута Гаэль из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
  • 13'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 11'
    Амьен контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 10'
    Буриго Бенжамен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 10'
    Ренн контролирует мяч.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 10'
    Отличная игра от Зунгу Бонгани из команды Амьен. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 9'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн контролирует мяч.
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Дибасси Бакай нанес удар головой, но Менди Эдуар спокойно отбил мяч.
  • 5'
    Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
  • 5'
    Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
  • 4'
    Камавинга Эдуардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 3'
    Пространство открывается для Эну Адриен, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 3'
    Гбоо Янн из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Какута Гаэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    1'
    Траоре Амари из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Стивен Мендоса заработал фол
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Амьен
Ренн
71.5% (108)
Ничья
26.5% (40)
Амьен
2% (3)
1:0 Ренн
35.1% (53)
2:1 Ренн
23.8% (36)
1:1 Ничья
21.2% (32)
2:0 Ренн
9.3% (14)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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