Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Роазон Парк
Амьен
16' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
16' Желтая карточкаГбоо Янн
19' Желтая карточкаКакута Гаэль
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
23
Эну
Адриен
34
Гбоо
Янн
11
Ньянг
М'Байе
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
-
34 Гбоо ЯннНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикПолузащитник
-
17 Мауасса ФетПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
16'
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +4 =6 -10ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн
Амьен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен
Последние игры между собой
Ренн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 8
|30
|2.
|Анже
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|3.
|Нант
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|9 - 9
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|6.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Реймс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|9 - 6
|19
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|9.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|Амьен
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|14.
|Ренн
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|17.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|18.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|7 - 14
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
Ренн
71.5% (108)
Ничья
26.5% (40)
Амьен
2% (3)
1:0 Ренн
35.1% (53)
2:1 Ренн
23.8% (36)
1:1 Ничья
21.2% (32)
2:0 Ренн
9.3% (14)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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