Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

29' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

25' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

22' Калабрези Артуро из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

21' Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

20' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Какута Гаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновлен

18' Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Гирасси Серу из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

18' Алеесами Хайтам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Гбоо Янн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Буриго Бенжамен получает желтую карточку за неспортивное поведение

15' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

15' Удар от ворот произведет Амьен

15' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

14' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Амьен

10' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

10' Буриго Бенжамен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

10' Удар от ворот произведет Ренн

10' Отличная игра от Зунгу Бонгани из команды Амьен . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

9' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.

5' Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Камавинга Эдуардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Амьен

3' Пространство открывается для Эну Адриен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

2' Какута Гаэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Амьен начинает с центра поля