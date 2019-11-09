Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Анже
0'
23' Желтая карточка
Фюльжини Анжело
50' Желтая карточка
Сантамария Батист
71' Вторая желтая карточка
Фюльжини Анжело
72' Желтая карточка
Удин Реми
73'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
8
Кутеса
Дерек
15
Манетси
Маршал
4
Ромао
Алаиксис
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
9
Донис
Анастасиос
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
27
Лаж
Матиас
7
Алиуи
Рашид
Реймс
4-4-1-1
Анже
4-1-4-1

Ход матча

23'
 
Фюльжини Анжело
50'
 
Сантамария Батист
59'
Нкада Тимоте
Донис Анастасиос
 
71'
 
Фюльжини Анжело
72'
Удин Реми
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 12
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье
Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест
ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Анже 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Анже Лига 1 Реймс 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 Реймс Лига 1
Реймс 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Реймс Лига 2 Анже 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:0 Анже Лига 2 Реймс 0:0 Анже Лига 2 Анже 3:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Анже Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 0 3 28 - 8 30
2. Анже 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
3. Нант Заявка 12 6 1 5 9 - 9 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Лилль 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
6. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
7. Реймс 0:0 Заявка 13 5 4 4 9 - 6 19
8. Сент-Этьен Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
9. Монако 1:0 Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
10. Ницца Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
11. Брест Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
13. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
14. Амьен Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
16. Страсбург 2:1 Заявка 13 4 3 6 9 - 14 15
17. Метц 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
18. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
19. Дижон 0:1 Заявка 13 3 3 7 7 - 14 12
20. Ним 1:2 Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Анже
Реймс
65.8% (100)
Ничья
27.6% (42)
Анже
6.6% (10)
1:0 Реймс
34.2% (52)
2:1 Реймс
25% (38)
1:1 Ничья
21.7% (33)
0:0 Ничья
3.9% (6)
1:2 Анже
3.9% (6)
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