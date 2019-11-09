Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Стад Огюст Делон
Анже
23' Желтая карточкаФюльжини Анжело
50' Желтая карточкаСантамария Батист
71' Вторая желтая карточкаФюльжини Анжело
72' Желтая карточкаУдин Реми
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
23'
71'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 12
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест
Последние игры между собой
Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 8
|30
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|3.
|Нант
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|9 - 9
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|6.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|9 - 6
|19
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|9.
|Монако
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|14.
|Амьен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|16.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|17.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|18.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|7 - 14
|12
|20.
|Ним
|1:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
Реймс
65.8% (100)
Ничья
27.6% (42)
Анже
6.6% (10)
1:0 Реймс
34.2% (52)
2:1 Реймс
25% (38)
1:1 Ничья
21.7% (33)
0:0 Ничья
3.9% (6)
1:2 Анже
3.9% (6)
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