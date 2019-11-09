Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

72' Удин Реми получил желтую карточку от судьи

72' Удар от ворот произведет Анже

71' Фюльжини Анжело получает вторую желтую карточку и теперь удалена

69' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Томас Ромен из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Алиуи Рашид наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

66' Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

65' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Ромао Алаиксис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

63' Манетси Маршал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

61' Удар от ворот произведет Анже

61' Пространство открывается для Камара Ассан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

61' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

61' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Манетси Маршал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

53' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

52' Удар от ворот произведет Анже

50' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

50' Сантамария Батист - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Аит-Нури Раян получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Аит-Нури Раян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках