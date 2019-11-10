Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Генк
0:2
Второй тайм: 69'
Стадион: Кристал-арена
Гент
0:1
2' ГолДепуатр Лоран
0:2
47' ГолДэвид Джонатан
53' Желтая карточкаКуэста Карлос
28
Куке
Гетан
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
25
Берге
Сандер
18
Онуачу
Пол
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
31 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Dylan Mbayo
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Ход матча
2'
0:1
47'
0:2
53'
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге
Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк
Гент Последние 20 матчей: +11 =7 -2Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент
Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент
Последние игры между собой
Генк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Генк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Лига Европы Гент 2:5 Генк Лига Европы Генк 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Про Генк 1:2 Гент Лига Про Генк 0:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле Генк 1:2 Гент Лига Жюпиле Гент 1:2 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|14
|10
|3
|1
|33 - 6
|33
|2.
|Гент
|2:0
|14
|8
|4
|2
|30 - 16
|28
|3.
|Стандард
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|4.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|5.
|Ройал Антверпен
|14
|7
|3
|4
|28 - 21
|24
|6.
|Мехелен
|14
|7
|3
|4
|25 - 22
|24
|7.
|Зульте-Варегем
|15
|6
|4
|5
|23 - 19
|22
|8.
|Генк
|0:2
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|15
|5
|4
|6
|16 - 25
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|13 - 26
|16
|13.
|Кортрейк
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Остенде
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|15.
|Васланд-Беверен
|15
|2
|4
|9
|13 - 30
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|1
|12
|13 - 36
|7
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
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