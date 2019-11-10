Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Генк
0:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
Гент
0'
0:1
2' Гол
Депуатр Лоран
0:2
47' Гол
Дэвид Джонатан
53' Желтая карточка
Куэста Карлос
69'
28
Куке
Гетан
46
Куэста
Карлос
6
Деваст
Себастьен
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
25
Берге
Сандер
2
Де
Норре
Каспер
10
Саматта
Мбвана
18
Онуачу
Пол
1
Камински
Томас
14
Кастро-Монтес
Алессио
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
7
Яремчук
Роман
9
Безус
Роман
16
Дэвид
Джонатан
29
Депуатр
Лоран
Генк
3-5-2
Гент
4-3-1-2

Ход матча

2'
0:1
Депуатр Лоран
47'
0:2
Дэвид Джонатан
(Яремчук Роман)
53'
Куэста Карлос
 
55'
Бонгонда Тео
Куэста Карлос
 
55'
 
Деягере Брехт
Безус Роман
64'
Ито Дзюнъя
Грошовски Патрик
 

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге
Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк
Гент Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент
Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент

Последние игры между собой

Генк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Гент 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Гент Первый дивизион А Генк 3:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:5 Генк Первый дивизион А
Генк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Лига Европы Гент 2:5 Генк Лига Европы Генк 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Про Генк 1:2 Гент Лига Про Генк 0:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле Генк 1:2 Гент Лига Жюпиле Гент 1:2 Генк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Гент 2:0 14 8 4 2 30 - 16 28
3. Стандард 14 8 3 3 28 - 13 27
4. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
5. Ройал Антверпен 14 7 3 4 28 - 21 24
6. Мехелен 14 7 3 4 25 - 22 24
7. Зульте-Варегем 15 6 4 5 23 - 19 22
8. Генк 0:2 15 6 3 6 21 - 21 21
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 15 5 4 6 16 - 25 19
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 15 4 4 7 13 - 26 16
13. Кортрейк 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Остенде 15 3 3 9 17 - 29 12
15. Васланд-Беверен 15 2 4 9 13 - 30 10
16. Серкль Брюгге 15 2 1 12 13 - 36 7
17. Mouscron-Peruwelz2 4 1 2 1 7 - 6 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Депуатр Лоран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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