Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Сент-Трюйден
0'
18' Желтая карточка
Уэда Наомиси
33' Желтая карточка
Santiago Colombatto
1:0
34' Гол
Оггас Кевин
1:1
49' Гол
Yohan Boli
76'
1
Юбер
Гийом
41
Бьянкон
Жулиан
5
Уэда
Наомиси
4
Таравель
Жереми
14
Панзо
Джонатан
30
Донса
Годфред
20
Оггас
Кевин
26
Calvin
Dekuyper
7
Азар
Килиан
13
Фостер
Лайл
28
Alimani
Gory
21
Шмидт
Даниэль
7
Ботака
Жордан
4
Гарсия
Пол
12
Samuel
Asamoah
50
Allan
Sousa
22
Wolke
Janssens
5
Santiago
Colombatto
14
Alexandre
De
Bruyn
8
Санкон
Ибраима
11
Yohan
Boli
9
Судзуки
Юма
Серкль Брюгге
4-2-1-3
Сент-Трюйден
4-3-1-2

Ход матча

18'
Уэда Наомиси
 
33'
 
Santiago Colombatto
34'
Оггас Кевин
1:0
49'
1:1
Yohan Boli
58'
 
Де Риддер Стив
Santiago Colombatto
65'
 
Elton Acolatse
Allan Sousa
70'
Н'Гессан Куаме
Донса Годфред
 
70'
Thibo Somers
Оггас Кевин
 

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа
Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сент-Трюйден 1:0 Остенде Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Гент Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден
Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 0:4 ПАОК Сент-Трюйден 1:2 Ломмель Сент-Трюйден 4:2 Гент Ланс 2:1 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 13 10 3 0 32 - 4 33
2. Стандард 14 8 3 3 28 - 13 27
3. Гент 13 7 4 2 28 - 16 25
4. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
5. Мехелен 14 7 3 4 25 - 22 24
6. Зульте-Варегем 15 6 4 5 23 - 19 22
7. Ройал Антверпен 13 6 3 4 26 - 20 21
8. Генк 14 6 3 5 21 - 19 21
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 1:1 15 5 5 5 16 - 24 20
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 15 4 4 7 13 - 26 16
13. Кортрейк 1:3 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Остенде 1:0 15 4 2 9 16 - 27 14
15. Васланд-Беверен 3:1 15 2 4 9 13 - 30 10
16. Серкль Брюгге 1:1 15 1 2 12 12 - 36 5
17. Mouscron-Peruwelz2 0:1 4 1 1 2 5 - 5 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Оггас Кевин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Сантьяго Коломбатто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Уэда Наомиси получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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