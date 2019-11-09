Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Ян Брейдель
Сент-Трюйден
18' Желтая карточкаУэда Наомиси
33' Желтая карточкаSantiago Colombatto
1:0
34' ГолОггас Кевин
1:1
49' ГолYohan Boli
20
Оггас
Кевин
13
Фостер
Лайл
28
Alimani
Gory
50
Allan
Sousa
11
Yohan
Boli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Фостер ЛайлНападающий
-
28 Alimani GoryНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Allan SousaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Yohan BoliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
-
28 Де Смет ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Tibo Herbots
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
18'
34'
1:0
49'
1:1
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +1 =3 -16Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа
Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сент-Трюйден 1:0 Остенде Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Гент Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден
Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 0:4 ПАОК Сент-Трюйден 1:2 Ломмель Сент-Трюйден 4:2 Гент Ланс 2:1 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|10
|3
|0
|32 - 4
|33
|2.
|Стандард
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|3.
|Гент
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|4.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|5.
|Мехелен
|14
|7
|3
|4
|25 - 22
|24
|6.
|Зульте-Варегем
|15
|6
|4
|5
|23 - 19
|22
|7.
|Ройал Антверпен
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|8.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|1:1
|15
|5
|5
|5
|16 - 24
|20
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|13 - 26
|16
|13.
|Кортрейк
|1:3
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Остенде
|1:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|3:1
|15
|2
|4
|9
|13 - 30
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|1:1
|15
|1
|2
|12
|12 - 36
|5
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
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