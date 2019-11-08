Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

18' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Бордо

15' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

14' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Данило Барбоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

10' Бенито Лорис из команды Бордо пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

9' Удар от ворот произведет Ницца

9' Де Превиль Николя решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

4' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Сиприен Вилан из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Чуамени Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Кнепе-Ганаго Игнатиус наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бордо начинает с центра поля