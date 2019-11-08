Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ницца
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Бордо
0'
8' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
17'
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
29
Эрей
Кристоф
4
Dante
Bonfim1
2
Н'Соки
Стэнли
21
Данило
Барбоза
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
10
Уна
Адам
9
Дольберг
Каспер
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
14
Йованович
Вукашин
11
Камано
Франсуа
5
Отавио
Пассос
8
Чуамени
Орельен
23
Бенито
Лорис
12
Де
Превиль
Николя
18
Хван
Ый-Чжо
7
Бриан
Джимми
Ницца
4-3-3
Бордо
3-4-2-1

Ход матча

8'
Лис-Мелу Пьерр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ
Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен
Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Ницца: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бордо: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Ницца Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1
Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Ницца 1:1 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 12 6 1 5 9 - 9 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Бордо 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
6. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
7. Реймс Заявка 12 5 3 4 9 - 6 18
8. Сент-Этьен Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
9. Брест Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
10. Ницца 0:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 18 17
11. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
12. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
13. Амьен Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
14. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
15. Монако Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
17. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
18. Метц Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
19. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Бордо
Ницца
59.3% (89)
Ничья
32% (48)
Бордо
8.7% (13)
1:1 Ничья
26.7% (40)
2:1 Ницца
26.7% (40)
1:0 Ницца
26% (39)
1:2 Бордо
4.7% (7)
2:0 Ницца
4% (6)
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