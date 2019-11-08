Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Альянц Ривьера
Бордо
8' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
20
Аталь
Юсеф
29
Эрей
Кристоф
10
Уна
Адам
23
Бенито
Лорис
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
12 Колин РасинПолузащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =1 -12Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Ницца: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бордо: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Ницца 1:1 Бордо Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|9 - 9
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Бордо
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|9 - 6
|18
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|13.
|Амьен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|14.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|19.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Ницца
59.3% (89)
Ничья
32% (48)
Бордо
8.7% (13)
1:1 Ничья
26.7% (40)
2:1 Ницца
26.7% (40)
1:0 Ницца
26% (39)
1:2 Бордо
4.7% (7)
2:0 Ницца
4% (6)
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