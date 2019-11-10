Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Нант
2:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
15' Гол
Блас Людовик
1:1
22' Гол
Трауко Мигель
2:1
26' Гол
Imran Louza
30'
1
Лафон
Альбан
23
Базила
Тома
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
19
Туре
Абдулайе
27
Саймон
Мозес
10
Бенавенте
Кристиан
7
Кулибали
Калифа
16
Рюффье
Стефан
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
26
Дебюши
Матьё
28
Юссуф
Зейду
8
Камара
Махди
14
Онора
Франк
7
Будебуз
Ряд
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
Нант
4-4-1-1
Сент-Этьен
3-4-2-1

Ход матча

15'
Блас Людовик
(Бенавенте Кристиан)
1:0
22'
1:1
Трауко Мигель
(Онора Франк)
26'
Imran Louza
(Блас Людовик)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант
Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия
Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Нант: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Нант 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Нант Лига 1 Нант 0:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1
Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 0 3 28 - 8 30
2. Нант 2:1 Заявка 13 7 1 5 11 - 10 22
3. Анже Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Лилль Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
6. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
7. Реймс Заявка 13 5 4 4 9 - 6 19
8. Ренн Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
10. Сент-Этьен 1:2 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
11. Ницца Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
12. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
13. Брест Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
15. Амьен Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
16. Страсбург Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
17. Метц Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
18. Тулуза 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 22 13
19. Дижон Заявка 13 3 3 7 7 - 14 12
20. Ним Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
  • Первый тайм
  • 31'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 30'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 30'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 30'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    30'
    Назначен штрафной. Пострадал Блас Людовик, его свалил Трауко Мигель.
  • 29'
    Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Имран Луза из команды Нант играет слишком грубо. Будебуз Ряд оказался на газоне.
  • 28'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Саймон Мозес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Будебуз Ряд из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
  • 28'
    Онора Франк из команды Сент-Этьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 27'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 26'
    Блас Людовик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Имран Луза изменил счет на табло!
  • 26'
    Блас Людовик из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
  • 26'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 25'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Нант пытается что-то создать.
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Нант пытается что-то создать.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Нант контролирует мяч.
  • 22'
    Онора Франк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О О О Л - Трауко Мигель из команды Сент-Этьен с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 22'
    Онора Франк из команды Сент-Этьен делает отличный кросс...
  • 22'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 22'
    Камара Махди бьет издали, но Лафон Альбан ловит мяч в руки
  • 21'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 21'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 20'
    Нант пытается что-то создать.
  • 19'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 19'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 18'
    Нант пытается что-то создать.
  • 18'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Будебуз Ряд из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 18'
    Сент-Этьен имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    Нант контролирует мяч.
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 15'
    Бенавенте Кристиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Блас Людовик из команды Нант забил гол! Легко это для такого игрока, как Блас Людовик
  • 15'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
  • 14'
    Нант пытается что-то создать.
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Нант пытается что-то создать.
  • 13'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Бенавенте Кристиан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
  • 11'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 11'
    Шанс получает Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    11'
    Сент-Этьен произведет угловой с правой стороны.
  • 10'
    Буанга Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 9'
    Нант контролирует мяч.
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Нант контролирует мяч.
  • 7'
    Хорошо играет на выходе Рюффье Стефан - мяч в ее руках
  • 7'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Нант пытается что-то создать.
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Нант пытается что-то создать.
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Нант контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 3'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 3'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    2'
    Паллуа Николя из команды Нант в офсайде
  • 2'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    1'
    Назначен штрафной. Пострадал Имран Луза, его свалил Камара Махди.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 1'
    Сент-Этьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 2:1 Сент-Этьен
Нант
51.6% (79)
Ничья
35.3% (54)
Сент-Этьен
13.1% (20)
1:0 Нант
28.8% (44)
1:1 Ничья
27.5% (42)
2:1 Нант
17.6% (27)
0:0 Ничья
6.5% (10)
1:2 Сент-Этьен
5.9% (9)
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