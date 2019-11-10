Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
2:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Стад де ля Божуар
Сент-Этьен
1:0
15' ГолБлас Людовик
1:1
22' ГолТрауко Мигель
2:1
26' ГолImran Louza
23
Базила
Тома
14
Траоре
Шарль
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
26
Дебюши
Матьё
28
Юссуф
Зейду
14
Онора
Франк
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Руис ПерсиПолузащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
24 Юан ЭлиНападающий
-
32 Kader Bamba
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дебюши МатьёПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Онора ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Полузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
27 Берич РобертНападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
22'
1:1
26'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +10 =2 -8Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия
Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Нант: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 8
|30
|2.
|Нант
|2:1 Заявка
|13
|7
|1
|5
|11 - 10
|22
|3.
|Анже
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|6.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Реймс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|9 - 6
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|10.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|11.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|13.
|Брест
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|15.
|Амьен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|17.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|18.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 22
|13
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|7 - 14
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
Нант
51.6% (79)
Ничья
35.3% (54)
Сент-Этьен
13.1% (20)
1:0 Нант
28.8% (44)
1:1 Ничья
27.5% (42)
2:1 Нант
17.6% (27)
0:0 Ничья
6.5% (10)
1:2 Сент-Этьен
5.9% (9)
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