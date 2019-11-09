Голландия: Эредивизие 2019-2020
5' Желтая карточкаван дер Ватер Силвестр
14' Желтая карточкаRichard Neudecker
1:0
23' ГолМеркель Александр
33' Желтая карточкаЯнссен Рул
2:0
41' Голван дер Ватер Силвестр
13
Кнустер
Матс
10
Жуниор
Мауро
24
Соуза
Дабни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуниор МауроПолузащитник
-
24 Соуза ДабниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Конингс ДжойПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 John ZamoraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
33'
41'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 1:1 Хераклес
Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =2 -12ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
ВВВ-Венло 0:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие Хераклес 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие ВВВ-Венло 0:5 Хераклес Премьер-лига Хераклес 0:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|10
|2
|0
|39 - 9
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|28 - 8
|26
|3.
|ПСВ
|12
|7
|3
|2
|28 - 15
|24
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|6.
|Хераклес
|2:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 17
|21
|7.
|Херенвен
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Гронинген
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|9.
|Виллем II
|12
|6
|1
|5
|14 - 17
|19
|10.
|Фейеноорд
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|11.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|12.
|Твенте
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|13.
|Эммен
|12
|4
|1
|7
|16 - 25
|13
|14.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|13
|3
|3
|7
|18 - 32
|12
|15.
|ПЕК Зволле
|12
|3
|1
|8
|18 - 30
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|0:1
|13
|3
|1
|9
|14 - 23
|10
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2
|13
|3
|0
|10
|11 - 33
|9
|18.
|Ваалвейк
|12
|1
|1
|10
|12 - 33
|4
Загрузка...