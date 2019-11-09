Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Хераклес
2:0
Перерыв

Стадион: Зрители: 9400
ВВВ-Венло
0'
5' Желтая карточка
ван дер Ватер Силвестр
14' Желтая карточка
Richard Neudecker
1:0
23' Гол
Меркель Александр
33' Желтая карточка
Янссен Рул
2:0
41' Гол
ван дер Ватер Силвестр
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Циборра
Леннарт
52
Меркель
Александр
22
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Жуниор
Мауро
24
Соуза
Дабни
9
Дессерс
Сириль
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
5
Шефер
Штеффен
4
Янссен
Рул
8
Ван
Ойен
Петер
6
Пост
Данни
11
Richard
Neudecker
19
John
Zamora
9
Сориано
Элиа
7
Райт
Хаджи
Хераклес
4-2-3-1
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

5'
ван дер Ватер Силвестр
 
14'
 
Richard Neudecker
23'
Меркель Александр
(Дессерс Сириль)
1:0
33'
 
Янссен Рул
41'
ван дер Ватер Силвестр
(Бакбоорд Навайо)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 1:1 Хераклес
Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =2 -12
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
ВВВ-Венло 0:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 0:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие Хераклес 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие ВВВ-Венло 0:5 Хераклес Премьер-лига Хераклес 0:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 10 2 0 39 - 9 32
2. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 28 - 8 26
3. ПСВ 12 7 3 2 28 - 15 24
4. Утрехт 12 7 2 3 28 - 14 23
5. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
6. Хераклес 2:0 13 6 3 4 20 - 17 21
7. Херенвен 13 5 6 2 20 - 14 21
8. Гронинген 13 6 2 5 17 - 14 20
9. Виллем II 12 6 1 5 14 - 17 19
10. Фейеноорд 12 4 5 3 22 - 22 17
11. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
12. Твенте 12 4 3 5 21 - 23 15
13. Эммен 12 4 1 7 16 - 25 13
14. Фортуна Ситтард 1:0 13 3 3 7 18 - 32 12
15. ПЕК Зволле 12 3 1 8 18 - 30 10
16. АДО Ден Хааг 0:1 13 3 1 9 14 - 23 10
17. ВВВ-Венло 0:2 13 3 0 10 11 - 33 9
18. Ваалвейк 12 1 1 10 12 - 33 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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