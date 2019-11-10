Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
2:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
16' Гол
Вучкич Харис
2:0
25' Гол
Латибодьер Жоэль
46'
26
Jorn
Brondeel
19
Латибодьер
Жоэль
20
Бускетс
Ориоль
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
29
Godfried
Roemeratoe
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
14
Зехнини
Рафик
1
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
29
Лахман
Даррил
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
19
Деккер
Рик
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
38
Хамер
Густаво
8
Гучаннеджад
Реза
7
Ван
Крой
Вито
Твенте
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

16'
Вучкич Харис
(Латибодьер Жоэль)
1:0
25'
Латибодьер Жоэль
2:0
40'
 
Джонсон Деннис
Паал Кеннет

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +7 =7 -6
АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II
Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг
Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Твенте Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие
Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПЕК Зволле Кубок Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Твенте Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:3 Твенте Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 11 2 0 43 - 9 35
2. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 28 - 8 26
3. ПСВ 0:1 13 7 3 3 28 - 16 24
4. Утрехт 13 7 2 4 28 - 18 23
5. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
6. Виллем II 1:0 13 7 1 5 15 - 17 22
7. Хераклес 13 6 3 4 24 - 18 21
8. Херенвен 13 5 6 2 20 - 14 21
9. Гронинген 13 6 2 5 17 - 14 20
10. Твенте 2:0 13 5 3 5 23 - 23 18
11. Фейеноорд 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
13. Эммен 12 4 1 7 16 - 25 13
14. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 18 - 32 12
15. АДО Ден Хааг 13 3 1 9 14 - 23 10
16. ПЕК Зволле 0:2 13 3 1 9 18 - 32 10
17. ВВВ-Венло 13 3 0 10 12 - 37 9
18. Ваалвейк 12 1 1 10 12 - 33 4
  • Второй тайм
  • 46'
    Твенте контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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