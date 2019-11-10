Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
2:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Гролс Весте
ПЕК Зволле
1:0
16' ГолВучкич Харис
2:0
25' ГолЛатибодьер Жоэль
10
Вучкич
Харис
19
Деккер
Рик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бийен ПитПолузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
10 Тай ЛеннартПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
1:0
25'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +7 =7 -6АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II
Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг
Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПЕК Зволле Кубок Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Твенте Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:3 Твенте Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|11
|2
|0
|43 - 9
|35
|2.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|28 - 8
|26
|3.
|ПСВ
|0:1
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|13
|7
|2
|4
|28 - 18
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|6.
|Виллем II
|1:0
|13
|7
|1
|5
|15 - 17
|22
|7.
|Хераклес
|13
|6
|3
|4
|24 - 18
|21
|8.
|Херенвен
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|21
|9.
|Гронинген
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|10.
|Твенте
|2:0
|13
|5
|3
|5
|23 - 23
|18
|11.
|Фейеноорд
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|13.
|Эммен
|12
|4
|1
|7
|16 - 25
|13
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|18 - 32
|12
|15.
|АДО Ден Хааг
|13
|3
|1
|9
|14 - 23
|10
|16.
|ПЕК Зволле
|0:2
|13
|3
|1
|9
|18 - 32
|10
|17.
|ВВВ-Венло
|13
|3
|0
|10
|12 - 37
|9
|18.
|Ваалвейк
|12
|1
|1
|10
|12 - 33
|4
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