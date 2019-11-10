Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Аякс
3:0
Перерыв

Стадион:
Утрехт
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Вельтман
Йоел
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Мартинес
Лисандро
22
Зиеш
Хаким
19
Лабьяд
Закария
10
Тадич
Душан
11
Промес
Куинси
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
2
Ван
дер
Марел
Марк
6
Махер
Адам
II
8
Ван
Оверем
Йорис
25
Рамселар
Барт
10
Simon
Gustafson1
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Керк
Гирано
Аякс
4-3-3
Утрехт
4-1-2-1-2

Ход матча

14'
Ван де Бек Донни
(Тадич Душан)
1:0
24'
Тадич Душан
(Промес Куинси)
2:0
39'
 
Йоостен Патрик
Рамселар Барт
40'
Ван де Бек Донни
(Лабьяд Закария)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси
Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ
Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс

Последние игры между собой

Аякс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Утрехт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аякс 4:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:3 Аякс Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие
Утрехт 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок Аякс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 6:4 Аякс Эредивизие Утрехт 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Аякс 4:0 Утрехт Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:0 13 11 2 0 42 - 9 35
2. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 28 - 8 26
3. ПСВ 12 7 3 2 28 - 15 24
4. Утрехт 0:3 13 7 2 4 28 - 17 23
5. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
6. Хераклес 13 6 3 4 24 - 18 21
7. Херенвен 13 5 6 2 20 - 14 21
8. Гронинген 13 6 2 5 17 - 14 20
9. Виллем II 12 6 1 5 14 - 17 19
10. Фейеноорд 12 4 5 3 22 - 22 17
11. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
12. Твенте 12 4 3 5 21 - 23 15
13. Эммен 12 4 1 7 16 - 25 13
14. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 18 - 32 12
15. ПЕК Зволле 12 3 1 8 18 - 30 10
16. АДО Ден Хааг 13 3 1 9 14 - 23 10
17. ВВВ-Венло 13 3 0 10 12 - 37 9
18. Ваалвейк 12 1 1 10 12 - 33 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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