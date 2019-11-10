Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
3:0
Перерыв
Стадион: Йохан Кройф Арена
Утрехт
1:0
14' ГолВан де Бек Донни
2:0
24' ГолТадич Душан
3:0
40' ГолВан де Бек Донни
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
27 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
-
15 Де Йонг СимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
-
32 Черны ВацлавНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
24'
2:0
40'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =4 -2Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ
Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс
Последние игры между собой
Аякс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Утрехт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Утрехт 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок Аякс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 6:4 Аякс Эредивизие Утрехт 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Аякс 4:0 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|13
|11
|2
|0
|42 - 9
|35
|2.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|28 - 8
|26
|3.
|ПСВ
|12
|7
|3
|2
|28 - 15
|24
|4.
|Утрехт
|0:3
|13
|7
|2
|4
|28 - 17
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|6.
|Хераклес
|13
|6
|3
|4
|24 - 18
|21
|7.
|Херенвен
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Гронинген
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|9.
|Виллем II
|12
|6
|1
|5
|14 - 17
|19
|10.
|Фейеноорд
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|11.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|12.
|Твенте
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|13.
|Эммен
|12
|4
|1
|7
|16 - 25
|13
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|18 - 32
|12
|15.
|ПЕК Зволле
|12
|3
|1
|8
|18 - 30
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|13
|3
|1
|9
|14 - 23
|10
|17.
|ВВВ-Венло
|13
|3
|0
|10
|12 - 37
|9
|18.
|Ваалвейк
|12
|1
|1
|10
|12 - 33
|4
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