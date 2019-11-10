Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

50' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ойер Санхурхо из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Джейсон из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.

47' Умпьерез Эридейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Осасуна

45' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

45' Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали

45' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Анхель Луис из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

44' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

40' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Джейсон из команды Хетафе делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.

39' Кардона Марк из команды Осасуна плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Осасуна

35' Джейсон из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.

35' Умпьерез Эридейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

34' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

30' Видаль Молина предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Гарсия Рубен из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Гарсия Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

27' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

27' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Осасуна

26' Джейсон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

25' Джейсон из команды Хетафе находит партнершу аккуратным пасом пяткой.

25' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Джейсон из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Осасуна имеет хороший шанс забить.

22' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Хетафе

21' Торрес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

21' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Матч возобновлен

16' Рубен Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

15' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Торрес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кенеди Роберт наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Удар от ворот произведет Осасуна

11' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

10' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Осасуна

6' Анхель Луис из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

5' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хетафе произведет угловой с правой стороны.

3' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хетафе имеет хороший шанс забить.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля