Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
0:0
Перерыв
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Осасуна
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Вильяр ХуанНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе
Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =8 -4Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна
Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|33 - 15
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 8
|24
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|5.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 8
|20
|8.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|9.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|16 - 13
|19
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|17.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 23
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
Хетафе
83.4% (126)
Ничья
13.9% (21)
Осасуна
2.6% (4)
2:1 Хетафе
39.1% (59)
1:0 Хетафе
34.4% (52)
1:1 Ничья
9.9% (15)
2:0 Хетафе
7.3% (11)
1:2 Осасуна
2.6% (4)
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