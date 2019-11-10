Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
0:0
Перерыв

Стадион:
Осасуна
0'
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
15
Кукурелья
Марк
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
25
Кенеди
Роберт
9
Анхель
Луис
19
Видаль
Молина
13
Рубен
Мартинес
12
Ронкалья
Факундо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
6
Ойер
Санхурхо
20
Брашанац
Дарко
2
Видаль
Начо
10
Торрес
Роберто
14
Гарсия
Рубен
7
Кардона
Марк
Хетафе
4-4-2
Осасуна
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Эррера Серхио II
Рубен Мартинес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе
Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна
Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Осасуна 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Осасуна Примера
Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 12 8 1 3 33 - 15 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
3. Атлетико М Заявка 13 6 6 1 15 - 8 24
4. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
5. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
6. Гранада Заявка 13 6 2 5 19 - 17 20
7. Атлетик Б Заявка 13 5 5 3 13 - 8 20
8. Хетафе 0:0 Заявка 13 5 5 3 18 - 15 20
9. Валенсия Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
10. Осасуна 0:0 Заявка 13 4 7 2 16 - 13 19
11. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
12. Леванте Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
16. Мальорка Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
17. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 13 2 2 9 7 - 23 8
20. Леганес Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Осасуна
Хетафе
83.4% (126)
Ничья
13.9% (21)
Осасуна
2.6% (4)
2:1 Хетафе
39.1% (59)
1:0 Хетафе
34.4% (52)
1:1 Ничья
9.9% (15)
2:0 Хетафе
7.3% (11)
1:2 Осасуна
2.6% (4)
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