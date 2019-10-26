Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Эспаньол

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б
Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол
Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Эспаньол: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Эспаньол 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Атлетико М 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера
Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эспаньол Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:2 Атлетико М Примера Эспаньол 2:2 Атлетико М Примера Эспаньол 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Эспаньол Кубок Короля Атлетико М 2:3 Эспаньол Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
3. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
5. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
6. Гранада Заявка 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Хетафе Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 25 - 16 18
9. Осасуна Заявка 12 4 6 2 16 - 13 18
10. Леванте Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
11. Атлетик Б Заявка 12 4 5 3 11 - 7 17
12. Вальядолид Заявка 12 4 5 3 14 - 14 17
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
14. Эйбар Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
15. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
17. Мальорка Заявка 12 3 2 7 9 - 18 11
18. Сельта Заявка 12 2 3 7 6 - 15 9
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес Заявка 12 1 2 9 6 - 21 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эспаньол

    До начала игры, которая состоится 10.11.2019, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Атлетико М - Эспаньол
    Атлетико М
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    Эспаньол
    0% (0)
    2:0 Атлетико М
    48.1% (26)
    1:0 Атлетико М
    22.2% (12)
    2:1 Атлетико М
    16.7% (9)
    3:1 Атлетико М
    5.6% (3)
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