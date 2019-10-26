Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Эспаньол
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б
Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол
Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Эспаньол: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эспаньол Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:2 Атлетико М Примера Эспаньол 2:2 Атлетико М Примера Эспаньол 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Эспаньол Кубок Короля Атлетико М 2:3 Эспаньол Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Хетафе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 16
|18
|9.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 13
|18
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 7
|17
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|14.
|Эйбар
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|15.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|16.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|17.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 15
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Атлетико М
96.3% (52)
Ничья
3.7% (2)
Эспаньол
0% (0)
2:0 Атлетико М
48.1% (26)
1:0 Атлетико М
22.2% (12)
2:1 Атлетико М
16.7% (9)
3:1 Атлетико М
5.6% (3)
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