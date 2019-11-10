Португалия: Примейра-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2019-2020
Боавишта
0:1
Перерыв

Стадион:
Порту
0'
0:1
9' Гол
Теллес Алекс
44' Желтая карточка
Маркано Иван
1
Бракалли
Рафаэл
18
Фабиано
Лейсманн
27
Нерис
22
Кошта
Рикарду
13
Дуланто
Густаво
23
Рафаэл
Коста
88
Yaw
Ackah
6
Marlon2
19
Стоилькович
Никола
9
Матеуш
Галиану
91
Heri
31
Кошта
Диогу
18
Манафа
Вилсон
5
Маркано
Иван
19
М'Бемба
Шансель
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
22
Данилу
Перейра
15
H'Диай
Мамаду
25
Отавио
Эдмилсон
49
Силва
Фабио
11
Марега
Мусса
Боавишта
4-3-3
Порту
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Теллес Алекс
44'
 
Маркано Иван

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта
Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта
Порту Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Глазго Рейнджерс 2:0 Порту Порту 1:0 Авиш Маритиму 1:1 Порту Порту 3:0 Фамаликан
Порту 1:1 Глазго Рейнджерс Коимброэш 0:5 Порту Фейеноорд 2:0 Порту Риу Аве 0:1 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 2:0 Санта-Клара Порту 2:1 Янг Бойз Портимоненсе 2:3 Порту Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал Порту 2:3 Краснодар Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Порту: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Порту Примейра-лига
Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Боавишта Примейра-лига Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Кубок Боавишта 0:5 Порту Примейра-лига Боавишта 0:2 Порту Примейра-лига Порту 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Порту Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 0 1 25 - 4 30
2. Порту 1:0 11 9 1 1 22 - 5 28
3. Фамаликан 11 7 3 1 23 - 16 24
4. Спортинг Л 11 6 2 3 18 - 12 20
5. Витория Гимарайнш 11 4 4 3 19 - 14 16
6. Риу Аве 11 4 3 4 15 - 13 15
7. Тондела 11 4 3 4 11 - 11 15
8. Брага 11 4 3 4 14 - 15 15
9. Боавишта 0:1 11 3 6 2 9 - 7 15
10. Жил Висенте 11 3 4 4 9 - 12 13
11. Санта-Клара 11 3 4 4 7 - 10 13
12. Витория Сетубал 11 2 6 3 3 - 7 12
13. Белененсеш 11 3 2 6 8 - 18 11
14. Морейренсе 11 2 5 4 13 - 15 11
15. Маритиму 11 2 5 4 12 - 17 11
16. Пасуш де Феррейра 11 2 2 7 7 - 17 8
17. Портимоненсе 11 1 5 5 8 - 16 8
18. Авиш 11 1 0 10 12 - 26 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Маркано Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Теллес Алекс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...