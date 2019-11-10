Португалия: Примейра-лига 2019-2020
0:1
9' ГолТеллес Алекс
44' Желтая карточкаМаркано Иван
27
Нерис
23
Рафаэл
Коста
88
Yaw
Ackah
6
Marlon2
91
Heri
31
Кошта
Диогу
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
49
Силва
Фабио
11
Марега
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рафаэл КостаПолузащитник
-
88 Yaw AckahПолузащитник
-
6 Marlon2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 HeriНападающий
- Запасные игроки
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
-
30 Paulinho4
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
-
31 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Силва ФабиоНападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
9'
0:1
44'
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =8 -7Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта
Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта
Порту Последние 20 матчей: +13 =2 -5Глазго Рейнджерс 2:0 Порту Порту 1:0 Авиш Маритиму 1:1 Порту Порту 3:0 Фамаликан
Порту 1:1 Глазго Рейнджерс Коимброэш 0:5 Порту Фейеноорд 2:0 Порту Риу Аве 0:1 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 2:0 Санта-Клара Порту 2:1 Янг Бойз Портимоненсе 2:3 Порту Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал Порту 2:3 Краснодар Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Порту: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|0
|1
|25 - 4
|30
|2.
|Порту
|1:0
|11
|9
|1
|1
|22 - 5
|28
|3.
|Фамаликан
|11
|7
|3
|1
|23 - 16
|24
|4.
|Спортинг Л
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|5.
|Витория Гимарайнш
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|6.
|Риу Аве
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|7.
|Тондела
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|8.
|Брага
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|Боавишта
|0:1
|11
|3
|6
|2
|9 - 7
|15
|10.
|Жил Висенте
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Санта-Клара
|11
|3
|4
|4
|7 - 10
|13
|12.
|Витория Сетубал
|11
|2
|6
|3
|3 - 7
|12
|13.
|Белененсеш
|11
|3
|2
|6
|8 - 18
|11
|14.
|Морейренсе
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|15.
|Маритиму
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|16.
|Пасуш де Феррейра
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|17.
|Портимоненсе
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|18.
|Авиш
|11
|1
|0
|10
|12 - 26
|3
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