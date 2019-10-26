Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия
Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия
Гранада Последние 20 матчей: +13 =3 -4Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна
Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 12
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Хетафе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 16
|18
|9.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 13
|18
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 7
|17
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|14.
|Эйбар
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|15.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|16.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|17.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 15
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Валенсия
81.3% (39)
Ничья
14.6% (7)
Гранада
4.2% (2)
2:1 Валенсия
31.3% (15)
2:0 Валенсия
25% (12)
1:0 Валенсия
18.8% (9)
1:1 Ничья
12.5% (6)
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