Испания: Ла Лига 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Гранада

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия
Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия
Гранада Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна
Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 12
Гранада 1:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля
Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля Валенсия 1:0 Гранада Примера Валенсия 4:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
3. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
5. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
6. Гранада Заявка 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Хетафе Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 25 - 16 18
9. Осасуна Заявка 12 4 6 2 16 - 13 18
10. Леванте Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
11. Атлетик Б Заявка 12 4 5 3 11 - 7 17
12. Вальядолид Заявка 12 4 5 3 14 - 14 17
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
14. Эйбар Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
15. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
17. Мальорка Заявка 12 3 2 7 9 - 18 11
18. Сельта Заявка 12 2 3 7 6 - 15 9
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес Заявка 12 1 2 9 6 - 21 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Гранада

    До начала игры, которая состоится 09.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Валенсия - Гранада
    Валенсия
    81.3% (39)
    Ничья
    14.6% (7)
    Гранада
    4.2% (2)
    2:1 Валенсия
    31.3% (15)
    2:0 Валенсия
    25% (12)
    1:0 Валенсия
    18.8% (9)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
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