Испания: Ла Лига 2019-2020
Эйбар
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Стадион: Ипуруа
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =5 -7Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона
Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =5 -5Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Хетафе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 16
|18
|9.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 13
|18
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 7
|17
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|14.
|Эйбар
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|15.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|16.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|17.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 15
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Эйбар
2% (1)
Ничья
10.2% (5)
Реал Мадрид
87.8% (43)
1:2 Реал Мадрид
44.9% (22)
0:2 Реал Мадрид
16.3% (8)
1:3 Реал Мадрид
14.3% (7)
1:1 Ничья
6.1% (3)
0:3 Реал Мадрид
4.1% (2)
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