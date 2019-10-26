Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эйбар
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона
Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Реал Мадрид 2:1 Эйбар Примера Эйбар 3:0 Реал Мадрид Примера Эйбар 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера
Эйбар 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Эйбар Примера Реал Мадрид 4:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Реал Мадрид Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
3. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
5. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
6. Гранада Заявка 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Хетафе Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 25 - 16 18
9. Осасуна Заявка 12 4 6 2 16 - 13 18
10. Леванте Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
11. Атлетик Б Заявка 12 4 5 3 11 - 7 17
12. Вальядолид Заявка 12 4 5 3 14 - 14 17
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
14. Эйбар Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
15. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
17. Мальорка Заявка 12 3 2 7 9 - 18 11
18. Сельта Заявка 12 2 3 7 6 - 15 9
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес Заявка 12 1 2 9 6 - 21 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 09.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Эйбар - Реал Мадрид
    Эйбар
    2% (1)
    Ничья
    10.2% (5)
    Реал Мадрид
    87.8% (43)
    1:2 Реал Мадрид
    44.9% (22)
    0:2 Реал Мадрид
    16.3% (8)
    1:3 Реал Мадрид
    14.3% (7)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    4.1% (2)
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