Испания: Ла Лига 2019-2020
0:1
45' ГолПостиго Серхио
50' Желтая карточкаБарди Энис
1:1
58' ГолМуньяин Икер
63' Желтая карточкаDaniel Carrillo1
63' Желтая карточкаГарсия Рауль
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
45'
0:1
50'
58'
1:1
63'
63'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =9 -4Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид
Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте
Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Леванте Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|33 - 15
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|7.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 13
|18
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|11.
|Леванте
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|12.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 8
|18
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|17.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
Атлетик Б
86% (129)
Ничья
14% (21)
Леванте
0% (0)
2:1 Атлетик Б
36.7% (55)
1:0 Атлетик Б
35.3% (53)
2:0 Атлетик Б
12% (18)
1:1 Ничья
8.7% (13)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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