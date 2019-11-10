Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

48' Команда Леванте забила мяч, хотя лучше играли соперники

47' Г О О О О Л - Постиго Серхио изменил счет на табло!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

46' Майораль Борха наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

46' Леванте имеет хороший шанс забить.

46' Великолепное видение игры демонстрирует Мелеро Гонсало из команды Леванте , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

44' Удар от ворот произведет Леванте

44' Отличная игра от Муньяин Икер из команды Атлетик Б . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

43' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Хорошая попытка от Кордоба Иньиго , был неплохой удар, но вратарь спас

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Барди Энис пробил со штрафного прямо в стенку

40' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

39' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

35' Клерк Карлос из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

34' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Атлетик Б нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

32' Великолепное видение игры демонстрирует Моралес Луис из команды Леванте , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

31' Плохо играет Везу Рубен - неудачный вынос, и мяч у соперниц

30' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Юри Берчиче получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

29' Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хорошая попытка от Юри Берчиче , был неплохой удар, но вратарь спас

26' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Моралес Луис из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Удар от ворот произведет Леванте

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Великолепное видение игры демонстрирует Постиго Серхио из команды Леванте , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

21' Удар от ворот произведет Леванте

21' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Отличная игра от Юри Берчиче из команды Атлетик Б . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

20' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

20' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Идет дождь, трудные условия для игроков.

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Леванте

17' Майораль Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

15' Удар от ворот произведет Леванте

15' Как она упустила момент!?! Муньяин Икер имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

15' Плохо играет Постиго Серхио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

14' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.

10' Удар от ворот произведет Леванте

10' Лопес Унаи пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

10' Головой пробил Юри Берчиче , но голкипер отбил его в поле!

8' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

7' Великолепное видение игры демонстрирует Везу Рубен из команды Леванте , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

6' Муньяин Икер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 92%, [team2]: 8%.

5' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.