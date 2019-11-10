Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетик Б
1:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Леванте
0'
0:1
45' Гол
Постиго Серхио
50' Желтая карточка
Барди Энис
1:1
58' Гол
Муньяин Икер
63' Желтая карточка
Daniel Carrillo1
63' Желтая карточка
Гарсия Рауль
74'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Daniel
Carrillo1
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
5
Радоя
Неманья
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
21
Майораль
Борха
11
Моралес
Луис
Атлетик Б
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Ход матча

45'
0:1
Постиго Серхио
(Мирамон Хорхе)
46'
Ибай Гомес
Кордоба Иньиго
 
50'
 
Барди Энис
58'
Муньяин Икер
(Капа Андер)
1:1
63'
Daniel Carrillo1
 
63'
Гарсия Рауль
 
67'
Mikel San José1
Лопес Унаи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид
Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте
Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера
Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Леванте Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 12 8 1 3 33 - 15 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
3. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
4. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
5. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
6. Гранада Заявка 13 6 2 5 19 - 17 20
7. Валенсия Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
8. Хетафе Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
9. Осасуна Заявка 12 4 6 2 16 - 13 18
10. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
11. Леванте 1:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 15 18
12. Атлетик Б 1:1 Заявка 13 4 6 3 12 - 8 18
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
16. Мальорка Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
17. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Леванте
Атлетик Б
86% (129)
Ничья
14% (21)
Леванте
0% (0)
2:1 Атлетик Б
36.7% (55)
1:0 Атлетик Б
35.3% (53)
2:0 Атлетик Б
12% (18)
1:1 Ничья
8.7% (13)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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