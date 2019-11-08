Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Леганес
2' Желтая карточкаРесио Хосе
11
Янузай
Аднан
10
Арнаис
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис
Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад
Леганес Последние 20 матчей: +6 =4 -10Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес
Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|2.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Хетафе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 16
|18
|9.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 13
|18
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 7
|17
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|14.
|Эйбар
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|15.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|16.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|17.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 15
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 21
|6
Реал Сосьедад
92.8% (141)
Ничья
5.3% (8)
Леганес
2% (3)
2:1 Реал Сосьедад
34.2% (52)
2:0 Реал Сосьедад
27.6% (42)
1:0 Реал Сосьедад
13.8% (21)
3:1 Реал Сосьедад
7.9% (12)
3:0 Реал Сосьедад
5.9% (9)
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