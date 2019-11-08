Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Леганес
0'
2' Желтая карточка
Ресио Хосе
3'
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
24
Ле
Норман
Робен
3
Льоренте
Диего
20
Монреаль
Начо
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
10
Оярсабаль
Микель
7
Порту
Кристиан
9
Виллиан
Жозе
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
22
Сиовас
Димитрис
3
Бустинса
Унаи
24
Кевин
Родригес
6
Роке
Меса
4
Омеруо
Кеннет
10
Арнаис
Хосе
27
Оскар
Родригес
7
Брайтвайт
Мартин
8
Ресио
Хосе
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Леганес
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Ресио Хосе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис
Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад
Леганес Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес
Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Сосьедад 3:0 Леганес Примера Леганес 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Леганес Примера Леганес 1:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 1:1 Леганес Примера Леганес 0:2 Реал Сосьедад Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 13 7 2 4 20 - 13 23
2. Барселона Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
3. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
5. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
6. Гранада Заявка 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Хетафе Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 25 - 16 18
9. Осасуна Заявка 12 4 6 2 16 - 13 18
10. Леванте Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
11. Атлетик Б Заявка 12 4 5 3 11 - 7 17
12. Вальядолид Заявка 12 4 5 3 14 - 14 17
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
14. Эйбар Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
15. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
17. Мальорка Заявка 12 3 2 7 9 - 18 11
18. Сельта Заявка 12 2 3 7 6 - 15 9
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес 0:0 Заявка 13 1 3 9 6 - 21 6
  • Первый тайм
  • 3'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    2'
    Ресио Хосе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    2'
    Ресио Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Янузай Аднан оказался на газоне.
  • 1'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Леганес начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Леганес
Реал Сосьедад
92.8% (141)
Ничья
5.3% (8)
Леганес
2% (3)
2:1 Реал Сосьедад
34.2% (52)
2:0 Реал Сосьедад
27.6% (42)
1:0 Реал Сосьедад
13.8% (21)
3:1 Реал Сосьедад
7.9% (12)
3:0 Реал Сосьедад
5.9% (9)
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