Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Риу Аве
1:0
Конец матча

Стадион:
Витория Сетубал
0'
33' Желтая карточка
Manu Silvio III
1:0
38' Гол
Мане Карлуш
90'+3
1
Кишек
Павел
7
Фигейраш
Диогу
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
11
Сантуш
Нуну
II
10
Диего
Лопес
III
21
Мане
Карлуш
9
Морейра
Бруну
90
Макаридзе
Георгий
17
Manu
Silvio
III
4
Жорж
Артур
24
Bruno
Pires
16
Соуза
Андре
IV
76
Карлинос
29
Семедо
Жозе
8
Валенте
Нуну
II
22
Braian
Mansilla
99
Гилас
Набиль
11
Перейра
Илдеберту
Риу Аве
4-2-3-1
Витория Сетубал
4-4-2

Ход матча

12'
 
Khalid Hachadi
Гилас Набиль
27'
 
Жубал Мендес
Bruno Pires
33'
 
Manu Silvio III
38'
Мане Карлуш
(Диего Лопес III)
1:0
49'
Ямбор Никола
Тарантини Рикардо
 
63'
Габриэльзиньо
Сантуш Нуну II
 
64'
 
Зекинья
Перейра Илдеберту
81'
Тареми Мехди
Ямбор Никола
 

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве
Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Витория Сетубал 1:0 Боавишта Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал
Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал Бенфика 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Витория Сетубал 1:0 Брага Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Порту 4:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Витория Сетубал: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига
Риу Аве 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Риу Аве Кубок Витория Сетубал 2:2 Риу Аве Примейра-лига Витория Сетубал 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Кубок лиги Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:5 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 10 9 0 1 23 - 3 27
2. Порту 10 8 1 1 21 - 5 25
3. Фамаликан 10 7 2 1 20 - 13 23
4. Спортинг Л 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Витория Гимарайнш 10 4 4 2 19 - 12 16
6. Тондела 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Боавишта 10 3 6 1 9 - 6 15
8. Риу Аве 11 4 3 4 15 - 13 15
9. Санта-Клара 10 3 4 3 6 - 8 13
10. Жил Висенте 11 3 4 4 9 - 12 13
11. Брага 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Витория Сетубал 11 2 6 3 3 - 7 12
13. Белененсеш 10 3 2 5 8 - 16 11
14. Морейренсе 10 2 4 4 10 - 12 10
15. Маритиму 10 2 4 4 11 - 16 10
16. Портимоненсе 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Пасуш де Феррейра 10 1 2 7 6 - 17 5
18. Авиш 11 1 0 10 12 - 26 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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