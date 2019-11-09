Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Риу Аве
1:0
Конец матча
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Витория Сетубал
33' Желтая карточкаManu Silvio III
1:0
38' ГолМане Карлуш
21
Мане
Карлуш
24
Bruno
Pires
76
Карлинос
29
Семедо
Жозе
99
Гилас
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Pedro AmaralЗащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
-
19 Ronan IIIНападающий
- Нападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Bruno PiresЗащитник
- Защитник
-
76 КарлиносПолузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гилас НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
87 ЗекиньяПолузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Milton
-
-
Главный тренер: Albert Meyong
Ход матча
33'
38'
1:0
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве
Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +7 =9 -4Витория Сетубал 1:0 Боавишта Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал
Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал Бенфика 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Витория Сетубал 1:0 Брага Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Порту 4:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Витория Сетубал: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Риу Аве 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Риу Аве Кубок Витория Сетубал 2:2 Риу Аве Примейра-лига Витория Сетубал 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Кубок лиги Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:5 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|10
|9
|0
|1
|23 - 3
|27
|2.
|Порту
|10
|8
|1
|1
|21 - 5
|25
|3.
|Фамаликан
|10
|7
|2
|1
|20 - 13
|23
|4.
|Спортинг Л
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Витория Гимарайнш
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Тондела
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Боавишта
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|8.
|Риу Аве
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|9.
|Санта-Клара
|10
|3
|4
|3
|6 - 8
|13
|10.
|Жил Висенте
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Брага
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Витория Сетубал
|11
|2
|6
|3
|3 - 7
|12
|13.
|Белененсеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|14.
|Морейренсе
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Маритиму
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|Портимоненсе
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Пасуш де Феррейра
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
|18.
|Авиш
|11
|1
|0
|10
|12 - 26
|3
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