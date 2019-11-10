Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Бенито Вильямарин
Севилья
13' Желтая карточкаФеддал Зу
0:1
14' ГолОкампос Лукас
23
Манди
Аисса
12
Сидней
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Банега
Эвер
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Морено АлексПолузащитник
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марин КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +7 =4 -9Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис
Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед
Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе
Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Бетис 1:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 0:0 Севилья Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|33 - 15
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|16 - 13
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 8
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|6.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 8
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|9.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|16 - 13
|19
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|17.
|Бетис
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 23
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
Бетис
4.1% (6)
Ничья
29.1% (43)
Севилья
66.9% (99)
1:2 Севилья
44.6% (66)
1:1 Ничья
23% (34)
0:1 Севилья
12.8% (19)
0:2 Севилья
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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