Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Бетис
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Севилья
0'
13' Желтая карточка
Феддал Зу
0:1
14' Гол
Окампос Лукас
19'
1
Роблес
Жоэль
23
Манди
Аисса
12
Сидней
4
Феддал
Зу
22
Эмерсон
Жуниор
18
Гуардадо
Андрес
5
Бартра
Марк
10
Каналес
Серхио
15
Морено
Алекс
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лорен
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
10
Банега
Эвер
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
8
Нолито
Агудо
Бетис
3-5-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

13'
Феддал Зу
 
14'
0:1
Окампос Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис
Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед
Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе
Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Севилья 3:2 Бетис Примера Бетис 1:0 Севилья Примера Бетис 2:2 Севилья Примера Севилья 3:5 Бетис Примера
Бетис 1:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 0:0 Севилья Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 12 8 1 3 33 - 15 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
3. Севилья 1:0 Заявка 13 7 3 3 16 - 13 24
4. Атлетико М Заявка 13 6 6 1 15 - 8 24
5. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
6. Гранада Заявка 13 6 2 5 19 - 17 20
7. Атлетик Б Заявка 13 5 5 3 13 - 8 20
8. Хетафе Заявка 13 5 5 3 18 - 15 20
9. Валенсия Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
10. Осасуна Заявка 13 4 7 2 16 - 13 19
11. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
12. Леванте Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
16. Мальорка Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
17. Бетис 0:1 Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 13 2 2 9 7 - 23 8
20. Леганес Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
  • Первый тайм
  • 20'
    Как она упустила момент!?! Фекир Набиль имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 20'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
  • 19'
    Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    19'
    Торрес Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    19'
    Безумный фол. Торрес Оливер грубо играет против соперника. Пострадал Бартра Марк
  • 19'
    Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках
  • 18'
    Банега Эвер из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Торрес Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 16'
    Пространство открывается для Банега Эвер, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 16'
    Окампос Лукас из команды Севилья делает пас партнеру.
  • 16'
    Севилья пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Торрес Оливер из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
  • Описание гола
    14'
    ГООООООООЛ! - Окампос Лукас из команды Севилья забивает даже после того, как вратарь задел мяч.
  • 13'
    Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    13'
    Феддал Зу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    13'
    Феддал Зу из команды Бетис играет слишком грубо. Де Йонг Люк оказался на газоне.
  • 12'
    Севилья пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Морон Лорен наказан за толчок Фернандо Режес
  • 12'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 11'
    Хорошая попытка от Нолито Агудо, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 11'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Нолито Агудо, обходя своих соперников
  • 11'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Банега Эвер из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Навас Хесус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Нолито Агудо из команды Севилья делает пас партнеру.
  • 10'
    Регилон Серхио из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 9'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 8'
    Де Йонг Люк нанес удар головой, но Роблес Жоэль спокойно отбил мяч.
  • 8'
    Окампос Лукас из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Банега Эвер из команды Севилья подал угловой справа.
  • 7'
    Окампос Лукас из команды Севилья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 7'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Регилон Серхио из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
  • 5'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Игрок из команды Бетис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 3'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 3'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Морено Алекс из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Бетис пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Де Йонг Люк наказан за толчок Сидней
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Севилья
Бетис
4.1% (6)
Ничья
29.1% (43)
Севилья
66.9% (99)
1:2 Севилья
44.6% (66)
1:1 Ничья
23% (34)
0:1 Севилья
12.8% (19)
0:2 Севилья
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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