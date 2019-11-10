Испания: Ла Лига 2019-2020
Мальорка
3:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Иберостар
Вильярреал
1:0
13' ПенальтиЛаго Жуниор
22' Желтая карточкаАсенхо Серхио
2:0
24' ПенальтиРодригес Даниэль
2:1
49' ПенальтиКасорла Санти
3:1
53' ГолКубо Такефуса
56' Желтая карточкаРодригес Даниэль
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
22
Будимир
Анте
11
Лаго
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
-
11 Лаго ЖуниорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
22'
24'
2:0
49'
2:1
53'
3:1
56'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид
Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|33 - 15
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|7.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 13
|18
|10.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 18
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 7
|17
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Мальорка
|2:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 19
|14
|17.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
Мальорка
22.9% (35)
Ничья
30.1% (46)
Вильярреал
47.1% (72)
1:2 Вильярреал
31.4% (48)
1:1 Ничья
25.5% (39)
2:1 Мальорка
11.8% (18)
1:0 Мальорка
9.2% (14)
0:1 Вильярреал
9.2% (14)
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