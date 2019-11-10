Испания: Ла Лига 2019-2020

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Мальорка
3:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Вильярреал
0'
1:0
13' Пенальти
Лаго Жуниор
22' Желтая карточка
Асенхо Серхио
2:0
24' Пенальти
Родригес Даниэль
2:1
49' Пенальти
Касорла Санти
3:1
53' Гол
Кубо Такефуса
56' Желтая карточка
Родригес Даниэль
58'
1
Рейна
Маноло
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
26
Кубо
Такефуса
22
Будимир
Анте
11
Лаго
Жуниор
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
20
Пенья
Рубен
8
Касорла
Санти
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
10
Иборра
Висенте
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
17
Экамби
Карл
Токо
Мальорка
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

13'
Лаго Жуниор
1:0
22'
 
Асенхо Серхио
24'
Родригес Даниэль
2:0
49'
2:1
Касорла Санти
53'
Кубо Такефуса
(Фебас Алейкс)
3:1
56'
Родригес Даниэль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид
Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Мальорка 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Мальорка Примера
Мальорка 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Мальорка Примера Мальорка 2:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Мальорка Примера Вильярреал 1:1 Мальорка Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 12 8 1 3 33 - 15 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
3. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
4. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
5. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
6. Гранада Заявка 13 6 2 5 19 - 17 20
7. Валенсия Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
8. Хетафе Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
9. Осасуна Заявка 12 4 6 2 16 - 13 18
10. Вильярреал 1:2 Заявка 13 5 3 5 26 - 18 18
11. Леванте Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
12. Атлетик Б Заявка 12 4 5 3 11 - 7 17
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
16. Мальорка 2:1 Заявка 13 4 2 7 11 - 19 14
17. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Мальорка 3:1 Вильярреал
Мальорка
22.9% (35)
Ничья
30.1% (46)
Вильярреал
47.1% (72)
1:2 Вильярреал
31.4% (48)
1:1 Ничья
25.5% (39)
2:1 Мальорка
11.8% (18)
1:0 Мальорка
9.2% (14)
0:1 Вильярреал
9.2% (14)
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