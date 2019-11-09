Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Мендисорроса
Вальядолид
6' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
1:0
26' ГолХоселу Санмартин
23
Химо
Наварро
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
14 Бурги ХорхеНападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
26'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта
Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид
Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Алавес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|2.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Хетафе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 16
|18
|9.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 13
|18
|10.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 7
|17
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|14.
|Эйбар
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|15.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|17.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 15
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
Алавес
54.9% (84)
Ничья
35.3% (54)
Вальядолид
9.8% (15)
1:0 Алавес
31.4% (48)
1:1 Ничья
30.7% (47)
2:1 Алавес
19% (29)
1:2 Вальядолид
7.8% (12)
2:0 Алавес
3.3% (5)
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