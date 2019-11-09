Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

30' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Г О О О О Л - Хоселу Санмартин изменил счет на табло!

25' Хорошие навыки показал Агиррегабириа Мартин из команды Алавес , красиво сыграв в пас с одноклубником.

25' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

24' Удар от ворот произведет Вальядолид

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

20' Удар от ворот произведет Вальядолид

20' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лагуардия Виктор и попал в каркас ворот!

19' Салису Мохаммед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Алавес

15' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

15' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Барба Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

10' Хорошая попытка от Ману Гарсия , был неплохой удар, но вратарь спас

9' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Вальядолид

8' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лагуардия Виктор получил желтую карточку от судьи

6' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

3' Мичел Эрреро из команды Вальядолид пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

2' Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Алавес начинает с центра поля