Испания: Ла Лига 2019-2020

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Алавес
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Вальядолид
0'
6' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
1:0
26' Гол
Хоселу Санмартин
31'
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
3
Барба
Федерико
10
Оскар
Плано
14
Алькарас
Рубен
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
7
Гвардиола
Серхи
9
Унал
Энес
Алавес
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

6'
Лагуардия Виктор
 
26'
Хоселу Санмартин
(Лукас Перес)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта
Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид
Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Алавес 2:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Алавес Примера Алавес 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Алавес Товарищеские матчи
Алавес 2:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:2 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Алавес Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
2. Барселона Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
3. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
5. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
6. Гранада Заявка 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Хетафе Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 25 - 16 18
9. Осасуна Заявка 12 4 6 2 16 - 13 18
10. Вальядолид 0:0 Заявка 13 4 6 3 14 - 14 18
11. Леванте Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
12. Атлетик Б Заявка 12 4 5 3 11 - 7 17
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
14. Эйбар Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
15. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
16. Алавес 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
17. Мальорка Заявка 12 3 2 7 9 - 18 11
18. Сельта Заявка 12 2 3 7 6 - 15 9
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Вальядолид
Алавес
54.9% (84)
Ничья
35.3% (54)
Вальядолид
9.8% (15)
1:0 Алавес
31.4% (48)
1:1 Ничья
30.7% (47)
2:1 Алавес
19% (29)
1:2 Вальядолид
7.8% (12)
2:0 Алавес
3.3% (5)
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