Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ризеспор
1:0
Перерыв

Стадион:
Антальяспор
0'
1:0
26' Гол
Абархоун Мохамед
45' Желтая карточка
Морозюк Николай
13
Tarik
Cetin
55
Морозюк
Николай
3
Абархоун
Мохамед
4
Montassar
Talbi
53
Мелняк
Дарио
44
Ветрих
Амедей
27
Диоманде
Исмаэль
18
Samuel
García2
10
Болдрин
Фернандо
19
Умар
Амину
17
Чаглаян
Огулджан
35
Каплан
Ферхат
30
Сангаре
Назим
28
Челюстка
Ондржей
5
Bahadir
Ozturk
6
Альбайрак
Эрен
19
Ufuk
Akyol
8
Шарлес
Фернандо
23
Амилтон
Минервино
12
Paul
Mukairu
21
Озкан
Сердар
9
Бланко-Лещук
Густаво
Ризеспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

26'
Абархоун Мохамед
(Морозюк Николай)
1:0
45'
Морозюк Николай
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор
Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги
Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Антальяспор 0:0 Аланьяспор Коньяспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Антальяспор 2:2 Ризеспор Товарищеские матчи Антальяспор 3:1 Ризеспор Товарищеские матчи Ризеспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 5:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 11 6 2 3 21 - 12 20
2. Аланьяспор 10 5 4 1 19 - 11 19
3. Сивасспор 0:0 11 5 4 2 18 - 11 19
4. Малатьяспор 10 5 2 3 24 - 12 17
5. Трабзонспор 10 4 4 2 19 - 13 16
6. Истанбул Башакшехир 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Галатасарай 10 4 4 2 11 - 9 16
8. Бешикташ 10 4 3 3 13 - 13 15
9. Газишехир Газиантеп 10 4 3 3 16 - 19 15
10. Ризеспор 1:0 11 4 2 5 11 - 18 14
11. Коньяспор 0:0 11 3 5 3 12 - 14 14
12. Гёзтепе 10 3 4 3 9 - 10 13
13. Касымпаша 11 3 3 5 16 - 18 12
14. Денизлиспор 10 3 2 5 9 - 12 11
15. Генчлербирлиги 11 2 4 5 15 - 16 10
16. Анкарагюджю 10 2 3 5 7 - 15 9
17. Антальяспор 0:1 11 2 3 6 10 - 20 9
18. Кайсериспор 11 1 4 6 10 - 21 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Морозюк Николай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Абархоун Мохамед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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