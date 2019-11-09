Турция: Суперлига 2019-2020
Ризеспор
1:0
Перерыв
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Антальяспор
1:0
26' ГолАбархоун Мохамед
45' Желтая карточкаМорозюк Николай
13
Tarik
Cetin
53
Мелняк
Дарио
19
Умар
Амину
19
Ufuk
Akyol
12
Paul
Mukairu
21
Озкан
Сердар
- Основной состав
-
13 Tarik CetinВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Zafer Gorgen
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ufuk AkyolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Paul MukairuПолузащитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Боффин РуудВратарь
-
17 Чамдал ТарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
-
92 Шахешух АтифПолузащитник
-
20 Чико ЛуисПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
26'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор
Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =8 -8Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги
Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Антальяспор 0:0 Аланьяспор Коньяспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|2.
|Аланьяспор
|10
|5
|4
|1
|19 - 11
|19
|3.
|Сивасспор
|0:0
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|4.
|Малатьяспор
|10
|5
|2
|3
|24 - 12
|17
|5.
|Трабзонспор
|10
|4
|4
|2
|19 - 13
|16
|6.
|Истанбул Башакшехир
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Галатасарай
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|Бешикташ
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|9.
|Газишехир Газиантеп
|10
|4
|3
|3
|16 - 19
|15
|10.
|Ризеспор
|1:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|11.
|Коньяспор
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|12.
|Гёзтепе
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|13.
|Касымпаша
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|14.
|Денизлиспор
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|15.
|Генчлербирлиги
|11
|2
|4
|5
|15 - 16
|10
|16.
|Анкарагюджю
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|17.
|Антальяспор
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
Загрузка...