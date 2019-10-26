Франция: Лига 1 2019-2020

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Марсель
 
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Стадион:
Лион

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург
Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель
Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион
Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа

Последние игры между собой

Марсель: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Марсель 0:3 Лион Лига 1 Лион 4:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1
Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Лион 3:2 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 12 6 1 5 9 - 9 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Бордо Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
7. Реймс Заявка 12 5 3 4 9 - 6 18
8. Сент-Этьен Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
9. Брест Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
10. Ницца Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
11. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
12. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
13. Амьен Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
14. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
15. Монако Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
17. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
18. Метц Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
19. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
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    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лион

    До начала игры, которая состоится 10.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Марсель - Лион
    Марсель
    50% (27)
    Ничья
    35.2% (19)
    Лион
    14.8% (8)
    2:1 Марсель
    37% (20)
    1:1 Ничья
    27.8% (15)
    1:2 Лион
    11.1% (6)
    1:0 Марсель
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
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