Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург
Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель
Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион
Последние игры между собой
Марсель: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Лион 3:2 Марсель Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|9 - 9
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|9 - 6
|18
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|10.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|11.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|13.
|Амьен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|14.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|19.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Марсель
50% (27)
Ничья
35.2% (19)
Лион
14.8% (8)
2:1 Марсель
37% (20)
1:1 Ничья
27.8% (15)
1:2 Лион
11.1% (6)
1:0 Марсель
7.4% (4)
2:2 Ничья
5.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...