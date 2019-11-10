Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Годой Крус
1:2
Конец матча
Индепендьенте
0'
7' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
1:0
12' Гол
Santiago Garcia II
28' Желтая карточка
Joaquin Varela
1:1
60' Гол в свои ворота
Juan Bolado
61' Красная карточка
Tomas Cardona
1:2
64' Пенальти
Ромеро Сильвио
83' Желтая карточка
Fabian Henriquez
85' Желтая карточка
Agustin Ignacio Aleo
90'+5
25
Juan
Bolado
2
Joaquin
Varela
20
Nestor
Breitenbruch
6
Tomas
Cardona
4
Agustin
Ignacio
Aleo
30
Juan
Andrada
11
Leandro
Vella
5
Facundo
Gutierrez
19
Fabian
Henriquez
26
Juan
Brunetta
18
Santiago
Garcia
II
25
Кампанья
Мартин
4
Jorge
Figal
2
Alan
Franco1
20
Сильва
Гастон
6
Санчес-Миньо
Хуан
22
Lucas
Daniel
Romero
5
Доминго
Николас
23
Бланко
Доминго
10
Martin
Nicolas
Benitez
18
Ромеро
Сильвио
11
Домингес
Сесильо
Годой Крус
4-1-4-1
Индепендьенте
4-3-3

Ход матча

7'
Nestor Breitenbruch
 
12'
Santiago Garcia II
(Agustin Ignacio Aleo)
1:0
28'
Joaquin Varela
 
46'
Miguel Jacquet
Joaquin Varela
 
60'
1:1
Juan Bolado
61'
Tomas Cardona
 
64'
1:2
Ромеро Сильвио
70'
 
Роа Андрес Фелипе
Martin Nicolas Benitez
70'
Miguel Merentiel
Leandro Vella
 
71'
Tomas Badaloni
Juan Brunetta
 
83'
Fabian Henriquez
 
85'
Agustin Ignacio Aleo
 
85'
 
Бустос Фабрисио
Jorge Figal
90'
 
Diego Mercado
Бланко Доминго

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 4
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 6
Годой Крус 1:1 Индепендьенте Суперлига Годой Крус 1:0 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 2:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Индепендьенте Примера
Годой Крус 2:2 Индепендьенте Примера Годой Крус 2:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 2:1 Индепендьенте Примера Годой Крус 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:1 Годой Крус Примера А Индепендьенте 3:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Индепендьенте Кубок Либертадорес Индепендьенте 1:3 Годой Крус Кубок Либертадорес Годой Крус 4:1 Индепендьенте Примера А Годой Крус 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Годой Крус Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ланус 13 7 4 2 21 - 16 25
2. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
3. Ривер Плейт 12 7 3 2 26 - 10 24
4. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
5. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
6. Атлетико Тукуман 13 7 1 5 12 - 10 22
7. Велес Сарсфилд 12 6 3 3 13 - 9 21
8. Расинг Авельянеда 12 5 6 1 15 - 13 21
9. Индепендьенте 2:1 12 6 2 4 15 - 15 20
10. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
11. Сан-Лоренсо 13 6 1 6 18 - 20 19
12. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 3 3 16 - 12 18
13. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
14. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
15. Унион Санта-Фе 13 4 4 5 14 - 18 16
16. Патронато де Парана 1:0 13 4 4 5 10 - 15 16
17. Дефенса и Хустисия 12 4 2 6 8 - 11 14
18. Уракан 12 3 5 4 7 - 11 14
19. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
20. Банфилд 13 3 4 6 10 - 12 13
21. Сентраль Кордоба 0:1 13 3 4 6 11 - 14 13
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 1:2 13 2 0 11 14 - 29 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Joaquin Varela получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Nestor Breitenbruch получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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