Аргентина: Суперлига 2019-2020
Годой Крус
1:2
Конец матча
Индепендьенте
7' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
1:0
12' ГолSantiago Garcia II
28' Желтая карточкаJoaquin Varela
1:1
60' Гол в свои воротаJuan Bolado
61' Красная карточкаTomas Cardona
1:2
64' ПенальтиРомеро Сильвио
83' Желтая карточкаFabian Henriquez
85' Желтая карточкаAgustin Ignacio Aleo
25
Juan
Bolado
30
Juan
Andrada
- Основной состав
-
25 Juan BoladoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
17 Gaston Togni
Ход матча
12'
28'
60'
1:1
61'
64'
1:2
83'
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =2 -8Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 4
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 6
Годой Крус 2:2 Индепендьенте Примера Годой Крус 2:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 2:1 Индепендьенте Примера Годой Крус 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:1 Годой Крус Примера А Индепендьенте 3:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Индепендьенте Кубок Либертадорес Индепендьенте 1:3 Годой Крус Кубок Либертадорес Годой Крус 4:1 Индепендьенте Примера А Годой Крус 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Годой Крус Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|13
|7
|4
|2
|21 - 16
|25
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|3.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|4.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|6.
|Атлетико Тукуман
|13
|7
|1
|5
|12 - 10
|22
|7.
|Велес Сарсфилд
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|6
|1
|15 - 13
|21
|9.
|Индепендьенте
|2:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|11.
|Сан-Лоренсо
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|13.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|15.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|16.
|Патронато де Парана
|1:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|2
|6
|8 - 11
|14
|18.
|Уракан
|12
|3
|5
|4
|7 - 11
|14
|19.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|20.
|Банфилд
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|21.
|Сентраль Кордоба
|0:1
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|1:2
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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