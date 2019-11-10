Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 30'
Росарио Сентраль
0' 30'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
26
Фернандес
Игнасио
15
Паласиос
Эксекиэль
11
Де
ла
Крус
Николас
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
6
Miguel
Barbieri
14
Новаретти
Диего
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
25
Pedro
Ojeda
21
Ринаудо
Фабиан
5
Leonardo
Gil
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Риано
Клаудио
Ривер Плейт
4-1-3-2
Росарио Сентраль
4-4-2

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго
Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Суперлига Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 4:3 Росарио Сентраль Кубок
Росарио Сентраль 3:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:2 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:1 Росарио Сентраль Националь Б Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А Росарио Сентраль 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 13 7 4 2 26 - 10 25
2. Ланус 13 7 4 2 21 - 16 25
3. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
4. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
5. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
6. Атлетико Тукуман 13 7 1 5 12 - 10 22
7. Велес Сарсфилд 12 6 3 3 13 - 9 21
8. Расинг Авельянеда 12 5 6 1 15 - 13 21
9. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
10. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
11. Сан-Лоренсо 13 6 1 6 18 - 20 19
12. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 3 3 16 - 12 18
13. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
14. Росарио Сентраль 0:0 13 3 8 2 15 - 14 17
15. Сентраль Кордоба 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Унион Санта-Фе 13 4 4 5 14 - 18 16
17. Дефенса и Хустисия 12 4 2 6 8 - 11 14
18. Уракан 12 3 5 4 7 - 11 14
19. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
20. Банфилд 13 3 4 6 10 - 12 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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