Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 30'
Росарио Сентраль
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго
Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =8 -7Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Росарио Сентраль 3:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:2 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:1 Росарио Сентраль Националь Б Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А Росарио Сентраль 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|13
|7
|4
|2
|26 - 10
|25
|2.
|Ланус
|13
|7
|4
|2
|21 - 16
|25
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|4.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|6.
|Атлетико Тукуман
|13
|7
|1
|5
|12 - 10
|22
|7.
|Велес Сарсфилд
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|6
|1
|15 - 13
|21
|9.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|11.
|Сан-Лоренсо
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|13.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|14.
|Росарио Сентраль
|0:0
|13
|3
|8
|2
|15 - 14
|17
|15.
|Сентраль Кордоба
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|2
|6
|8 - 11
|14
|18.
|Уракан
|12
|3
|5
|4
|7 - 11
|14
|19.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|20.
|Банфилд
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
Загрузка...