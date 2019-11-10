Аргентина: Суперлига 2019-2020
Альдосиви
0:0
Первый тайм: 16'
Химнасия Ла-Плата
15' Желтая карточкаGerman Guiffrey
19
Миерс
Маркос
15
Maxi
Caire
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Jesus Vargas
-
33 Matias Gomez
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
Ход матча
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви
Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =2 -12Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|13
|7
|4
|2
|21 - 16
|25
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|4.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|6.
|Атлетико Тукуман
|13
|7
|1
|5
|12 - 10
|22
|7.
|Велес Сарсфилд
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|6
|1
|15 - 13
|21
|9.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|11.
|Сан-Лоренсо
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|15.
|Сентраль Кордоба
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|2
|6
|8 - 11
|14
|18.
|Уракан
|12
|3
|5
|4
|7 - 11
|14
|19.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|20.
|Банфилд
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Альдосиви
|0:0
|13
|2
|3
|8
|10 - 17
|9
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|13
|2
|2
|9
|12 - 16
|8
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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