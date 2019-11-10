Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Альдосиви
0:0
Первый тайм: 16'
Химнасия Ла-Плата
0'
15' Желтая карточка
German Guiffrey
16'
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
5
Ромеро
Гастон
14
Ринкон
Себастьян
33
Leandro
Maciel
8
Federico
Gino
7
Nazareno
Solis
10
Андрада
Федерико
31
Alexis
Arias
I
15
Maxi
Caire
28
Manuel
Guanini
24
German
Guiffrey
23
Maximiliano
Angel
Coronel
16
Айяла
Виктор
26
Jose
Antonio
Paradela
43
Augustin
Ramirez
22
Matias
Miranda
10
Ariel
Garcia
9
Leandro
Contin
Альдосиви
4-1-4-1
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

Ход матча

8'
Бертолио Факундо
Emanuel Iniguez
 
15'
 
German Guiffrey

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви
Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:0 Альдосиви Примера Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи Химнасия Ла-Плата 4:1 Альдосиви Примера
Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 0:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 3:3 Химнасия Ла-Плата Примера Б Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ланус 13 7 4 2 21 - 16 25
2. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
3. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
4. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
5. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
6. Атлетико Тукуман 13 7 1 5 12 - 10 22
7. Велес Сарсфилд 12 6 3 3 13 - 9 21
8. Расинг Авельянеда 12 5 6 1 15 - 13 21
9. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
10. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
11. Сан-Лоренсо 13 6 1 6 18 - 20 19
12. Росарио Сентраль 13 4 7 2 16 - 14 19
13. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 3 3 16 - 12 18
14. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
15. Сентраль Кордоба 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Унион Санта-Фе 13 4 4 5 14 - 18 16
17. Дефенса и Хустисия 12 4 2 6 8 - 11 14
18. Уракан 12 3 5 4 7 - 11 14
19. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
20. Банфилд 13 3 4 6 10 - 12 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Альдосиви 0:0 13 2 3 8 10 - 17 9
23. Химнасия Ла-Плата 0:0 13 2 2 9 12 - 16 8
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6


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