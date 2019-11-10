Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
0:0
Второй тайм: 61'
Уракан
32' Желтая карточкаMauro Bogado
34' Желтая карточкаОрбан Лукас
43' Желтая карточкаCesar Ibanez
45' Желтая карточкаMatias Rojas II
21
Марсело
Диас
25
Cesar
Ibanez
18
Mauro
Bogado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Mauro BogadoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Walter Perez
-
Ход матча
32'
34'
43'
45'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =11 -3Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви
Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда
Уракан Последние 20 матчей: +6 =6 -8Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан
Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Уракан 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Уракан Примера Уракан 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Уракан Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Уракан Примера А Уракан 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:4 Уракан Примера А Уракан 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Примера А Уракан 3:0 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|13
|7
|4
|2
|21 - 16
|25
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|4.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|6.
|Атлетико Тукуман
|13
|7
|1
|5
|12 - 10
|22
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|13
|5
|7
|1
|15 - 13
|22
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|11.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|12.
|Сан-Лоренсо
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|15.
|Сентраль Кордоба
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|17.
|Уракан
|0:0
|13
|3
|6
|4
|7 - 11
|15
|18.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|2
|7
|8 - 13
|14
|19.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|20.
|Банфилд
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|3
|1
|9
|15 - 16
|10
|23.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|10 - 20
|8
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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