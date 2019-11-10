Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Расинг Авельянеда
0:0
Второй тайм: 61'
Уракан
0'
32' Желтая карточка
Mauro Bogado
34' Желтая карточка
Орбан Лукас
43' Желтая карточка
Cesar Ibanez
45' Желтая карточка
Matias Rojas II
61'
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
6
Орбан
Лукас
5
Мена
Эухенио
21
Марсело
Диас
11
David
Barbona
28
Сарачо
Федерико
10
Matias
Rojas
II
9
Кристальдо
Хонатан
15
Лисандро
Лопес
III
1
Силва
Антони
4
Араужо
Карлос
6
Saul
Salcedo
23
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
16
Lorenzo
Faravelli
17
Lucas
Bareiro
18
Mauro
Bogado
15
Rodrigo
Gomez
III
8
Барриос
Лукас
24
Fernando
Coniglio
Расинг Авельянеда
4-1-3-2
Уракан
4-2-2-2

Ход матча

32'
 
Mauro Bogado
34'
Орбан Лукас
 
43'
 
Cesar Ibanez
45'
Matias Rojas II
 

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви
Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда
Уракан Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан
Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Суперлига Расинг Авельянеда 4:0 Уракан Суперлига Расинг Авельянеда 4:3 Уракан Товарищеские матчи Уракан 1:1 Расинг Авельянеда Примера
Уракан 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Уракан Примера Уракан 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Уракан Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Уракан Примера А Уракан 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:4 Уракан Примера А Уракан 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Примера А Уракан 3:0 Расинг Авельянеда Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ланус 13 7 4 2 21 - 16 25
2. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
3. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
4. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
5. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
6. Атлетико Тукуман 13 7 1 5 12 - 10 22
7. Расинг Авельянеда 0:0 13 5 7 1 15 - 13 22
8. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Велес Сарсфилд 12 6 3 3 13 - 9 21
10. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
11. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
12. Сан-Лоренсо 13 6 1 6 18 - 20 19
13. Росарио Сентраль 13 4 7 2 16 - 14 19
14. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
15. Сентраль Кордоба 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Унион Санта-Фе 13 4 4 5 14 - 18 16
17. Уракан 0:0 13 3 6 4 7 - 11 15
18. Дефенса и Хустисия 13 4 2 7 8 - 13 14
19. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
20. Банфилд 13 3 4 6 10 - 12 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Химнасия Ла-Плата 13 3 1 9 15 - 16 10
23. Альдосиви 13 2 2 9 10 - 20 8
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Matias Rojas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Cesar Ibanez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Орбан Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Мауро Богадо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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