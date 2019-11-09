Аргентина: Суперлига 2019-2020
Унион Санта-Фе
0:1
Перерыв
Атлетико Тукуман
0:1
29' ГолLeandro Diaz III
38' Желтая карточкаMarcelo Ortiz
28
Yeimar
Gomez
11
Jalil
Elias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Gaston Comas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасПолузащитник
-
-
Ход матча
29'
38'
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон
Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =1 -10Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба
Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Атлетико Тукуман 1:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Националь Б
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Ланус
|12
|7
|4
|1
|21 - 15
|25
|3.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|4.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|6.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|13
|7
|1
|5
|12 - 10
|22
|7.
|Велес Сарсфилд
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|6
|1
|15 - 13
|21
|9.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|11.
|Индепендьенте
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|15.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|16.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|2
|6
|8 - 11
|14
|17.
|Уракан
|12
|3
|5
|4
|7 - 11
|14
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|20.
|Патронато де Парана
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|21.
|Банфилд
|12
|2
|4
|6
|9 - 12
|10
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|12
|2
|0
|10
|13 - 27
|6
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