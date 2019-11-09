Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Унион Санта-Фе
0:1
Перерыв
Атлетико Тукуман
0'
0:1
29' Гол
Leandro Diaz III
38' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
5
Nelson
Acevedo
10
Gabriel
Carabajal
22
Franco
Troyansky
9
Walter
Bou
1
Cristian
David
Lucchetti
6
Marcelo
Ortiz
13
Гисси
Дилан
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
16
Рохас
Ариэль
27
Augusto
Lotti
9
Leandro
Diaz
III
10
Кастеллани
Гонсало
Унион Санта-Фе
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

Ход матча

29'
0:1
Leandro Diaz III
(Augusto Lotti)
38'
 
Мелано Лукас
Augusto Lotti
38'
 
Marcelo Ortiz

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон
Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба
Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера Атлетико Тукуман 2:0 Унион Санта-Фе Примера
Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Атлетико Тукуман 1:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Ланус 12 7 4 1 21 - 15 25
3. Ривер Плейт 12 7 3 2 26 - 10 24
4. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
5. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
6. Атлетико Тукуман 1:0 13 7 1 5 12 - 10 22
7. Велес Сарсфилд 12 6 3 3 13 - 9 21
8. Расинг Авельянеда 12 5 6 1 15 - 13 21
9. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
10. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 3 3 16 - 12 18
11. Индепендьенте 11 5 2 4 13 - 14 17
12. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 12 5 1 6 15 - 20 16
14. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
15. Унион Санта-Фе 0:1 13 4 4 5 14 - 18 16
16. Дефенса и Хустисия 12 4 2 6 8 - 11 14
17. Уракан 12 3 5 4 7 - 11 14
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Сентраль Кордоба 12 3 4 5 11 - 13 13
20. Патронато де Парана 12 3 4 5 9 - 15 13
21. Банфилд 12 2 4 6 9 - 12 10
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 12 2 0 10 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Marcelo Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Augusto Lotti уходит, Мелано Лукас вместо него
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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