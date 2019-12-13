Аргентина: Суперлига 2019-2020
Арсенал Саранди
2:1
Конец матча
Колон
21' Желтая карточкаEmiliano Mendez
27' Желтая карточкаЭмилиано Папа
44' Желтая карточкаFabio Pereyra
1:0
56' ГолКапроф Хуан
1:1
59' ГолWilson Morelo
2:1
70' ГолEmiliano Mendez
73' Желтая карточкаКапроф Хуан
74' Желтая карточкаFernando Zuqui
88' Желтая карточкаMarcelo Estigarribia1
12
Daniel
Sappa
16
Капроф
Хуан
- Основной состав
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Leonel Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Alex VigoПолузащитник
-
25 Brian GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Joaquin Hass
-
Ход матча
21'
27'
44'
56'
1:0
59'
1:1
70'
73'
74'
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +11 =3 -6Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио
Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон
Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Колон: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|6
|2
|16 - 11
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|3.
|Ланус
|16
|8
|5
|3
|23 - 19
|29
|4.
|Велес Сарсфилд
|16
|8
|4
|4
|17 - 11
|28
|5.
|Ривер Плейт
|15
|8
|3
|4
|29 - 14
|27
|6.
|Арсенал Саранди
|16
|8
|3
|5
|27 - 20
|27
|7.
|Сан-Лоренсо
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|8.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|8
|2
|23 - 16
|26
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|10.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|11.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|7
|3
|6
|16 - 13
|24
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|14.
|Индепендьенте
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|16.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|17.
|Унион Санта-Фе
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|16
|4
|6
|6
|17 - 19
|18
|19.
|Колон
|16
|5
|1
|10
|16 - 26
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|4
|2
|10
|18 - 19
|14
|22.
|Патронато де Парана
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|23.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
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