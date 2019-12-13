Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Арсенал Саранди
2:1
Конец матча
Колон
0'
21' Желтая карточка
Emiliano Mendez
27' Желтая карточка
Эмилиано Папа
44' Желтая карточка
Fabio Pereyra
1:0
56' Гол
Капроф Хуан
1:1
59' Гол
Wilson Morelo
2:1
70' Гол
Emiliano Mendez
73' Желтая карточка
Капроф Хуан
74' Желтая карточка
Fernando Zuqui
88' Желтая карточка
Marcelo Estigarribia1
90'+4
12
Daniel
Sappa
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
5
Emiliano
Mendez
11
Gaston
Suarez
16
Капроф
Хуан
31
Nicolas
Gimenez
II
9
Juan
Manuel
Garcia
1
Леонардо
Буриан
18
Ricardo
Gaston
Diaz
6
Emanuel
Olivera
24
Guillermo
Luis
Ortiz
31
Gonzalo
Escobar
8
Fernando
Zuqui
13
Alex
Vigo
25
Brian
Galvan
28
Marcelo
Estigarribia1
23
Cristian
Bernardi
19
Wilson
Morelo
Арсенал Саранди
4-3-3
Колон
4-1-4-1

Ход матча

21'
Emiliano Mendez
 
27'
Эмилиано Папа
 
44'
Fabio Pereyra
 
56'
Капроф Хуан
1:0
59'
1:1
Wilson Morelo
64'
Mateo Carabajal
Fernando Torrent
 
70'
Emiliano Mendez
(Nicolas Gimenez II)
2:1
73'
Капроф Хуан
 
73'
 
Чанкалай Томас
Brian Galvan
74'
 
Fernando Zuqui
75'
Joel Sonora
Nicolas Gimenez II
 
76'
 
Nicolas Leguizamon
Ricardo Gaston Diaz
79'
 
Santiago Pierotti
Cristian Bernardi
80'
Ezequiel Adrian Cerica
Капроф Хуан
 
88'
 
Marcelo Estigarribia1

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио
Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон
Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Колон: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Арсенал Саранди 0:1 Колон Суперлига Колон 1:0 Арсенал Саранди Примера Колон 2:1 Арсенал Саранди Примера Колон 3:1 Арсенал Саранди Примера
Арсенал Саранди 1:0 Колон Примера Колон 0:1 Арсенал Саранди Примера Колон 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 2:0 Колон Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 16 8 6 2 16 - 11 30
2. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
3. Ланус 16 8 5 3 23 - 19 29
4. Велес Сарсфилд 16 8 4 4 17 - 11 28
5. Ривер Плейт 15 8 3 4 29 - 14 27
6. Арсенал Саранди 16 8 3 5 27 - 20 27
7. Сан-Лоренсо 16 8 2 6 23 - 22 26
8. Росарио Сентраль 16 6 8 2 23 - 16 26
9. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
10. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
11. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
12. Эстудиантес Ла-Плата 16 7 3 6 16 - 13 24
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 6 4 5 22 - 18 22
14. Индепендьенте 14 6 3 5 15 - 16 21
15. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
16. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
17. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
18. Сентраль Кордоба 16 4 6 6 17 - 19 18
19. Колон 16 5 1 10 16 - 26 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Химнасия Ла-Плата 16 4 2 10 18 - 19 14
22. Патронато де Парана 16 3 4 9 11 - 23 13
23. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Fabio Pereyra получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Эмилиано Папа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Эмилиано Мендес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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