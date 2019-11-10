Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Первый тайм: 6'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
2' Пенальти
Maxi Rodriguez1
6'
1
Alan
Aguerre
35
Facundo
Nadalin
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
26
Lucas
Villarruel
20
Julian
Fernandez
II
10
Формика
Мауро
7
Леал
Луиш
19
Rodrigo
Salinas2
11
Maxi
Rodriguez1
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
33
Rafael
Delgado
11
Кастро
Алексис
15
Diego
Rodriguez
IV
30
Raul
Loaiza
10
Marcelo
Cardozo
9
Fernando
Marquez
2
29
Nicolas
Fernandez
I
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-4-2

Ход матча

2'
Maxi Rodriguez1
1:0

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд
Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Дефенса и Хустисия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Дефенса и Хустисия Примера
Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ланус 13 7 4 2 21 - 16 25
2. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
3. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
4. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
5. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
6. Атлетико Тукуман 13 7 1 5 12 - 10 22
7. Велес Сарсфилд 12 6 3 3 13 - 9 21
8. Расинг Авельянеда 12 5 6 1 15 - 13 21
9. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
10. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
11. Сан-Лоренсо 13 6 1 6 18 - 20 19
12. Росарио Сентраль 13 4 7 2 16 - 14 19
13. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 3 3 16 - 12 18
14. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
15. Сентраль Кордоба 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Унион Санта-Фе 13 4 4 5 14 - 18 16
17. Дефенса и Хустисия 12 4 2 6 8 - 11 14
18. Уракан 12 3 5 4 7 - 11 14
19. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
20. Банфилд 13 3 4 6 10 - 12 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Химнасия Ла-Плата 13 3 1 9 15 - 16 10
23. Альдосиви 13 2 2 9 10 - 20 8
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6


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