Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Первый тайм: 6'
Дефенса и Хустисия
1:0
2' ПенальтиMaxi Rodriguez1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Braian Ojeda
-
Ход матча
2'
1:0
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд
Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Дефенса и Хустисия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|13
|7
|4
|2
|21 - 16
|25
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|4.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|6.
|Атлетико Тукуман
|13
|7
|1
|5
|12 - 10
|22
|7.
|Велес Сарсфилд
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|6
|1
|15 - 13
|21
|9.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|11.
|Сан-Лоренсо
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|15.
|Сентраль Кордоба
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|2
|6
|8 - 11
|14
|18.
|Уракан
|12
|3
|5
|4
|7 - 11
|14
|19.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|20.
|Банфилд
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|3
|1
|9
|15 - 16
|10
|23.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|10 - 20
|8
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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