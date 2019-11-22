Германия: Бундеслига 2 2019-2020
1:0
2' ГолБлум Данни
43' Желтая карточкаEtienne Amenyido
1:1
45' ПенальтиШмидт Никлас
53' Желтая карточкаSven Koehler
23
Теше
Роберт
11
Ли
Чхон-Ён
17
Блум
Данни
17
Adam
Susac
27
Felix
Agu
25
Sven
Koehler
31
Шмидт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Adam SusacЗащитник
- Защитник
-
27 Felix AguЗащитник
- Полузащитник
-
25 Sven KoehlerПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Вольце КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 David BlachaПолузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
2'
1:0
43'
45'
1:1
53'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: +3 =10 -7Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум
Бохум 3:3 Карлсруэ Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли Санкт-Галлен 3:0 Бохум Бохум 2:2 Унион Берлин Санкт-Паули 0:0 Бохум
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт Ян 3:3 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт
Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Арминия Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Карлсруэ Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 4:0 Дармштадт Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Вердер 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:3 Кёльн Оснабрюк 1:4 Унтерахинг Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Ганза
Последние игры между собой
Бохум: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|13
|8
|4
|1
|29 - 14
|28
|2.
|Гамбург
|13
|7
|5
|1
|30 - 12
|26
|3.
|Штуттгарт
|13
|7
|2
|4
|20 - 18
|23
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|3:1
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|5.
|Хайденхайм
|13
|5
|5
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Гройтер Фюрт
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|7.
|Ян
|13
|4
|5
|4
|24 - 20
|17
|8.
|Зандхаузен
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Оснабрюк
|1:1
|14
|4
|5
|5
|15 - 13
|17
|10.
|Карлсруэ
|13
|3
|7
|3
|22 - 24
|16
|11.
|Хольштайн Киль
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|12.
|Дармштадт
|13
|3
|6
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Санкт-Паули
|1:3
|14
|3
|6
|5
|18 - 20
|15
|14.
|Нюрнберг
|13
|3
|5
|5
|21 - 27
|14
|15.
|Ганновер 96
|13
|3
|5
|5
|14 - 22
|14
|16.
|Бохум
|1:1
|14
|2
|8
|4
|25 - 27
|14
|17.
|Динамо Дрезден
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|18.
|Веен Висбаден
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
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