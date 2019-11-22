Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Бохум
1:1
Второй тайм: 71'
Оснабрюк
0'
1:0
2' Гол
Блум Данни
43' Желтая карточка
Etienne Amenyido
1:1
45' Пенальти
Шмидт Никлас
53' Желтая карточка
Sven Koehler
71'
1
Manuel
Riemann
6
Осей-Туту
Джорди
5
Декарли
Сауло
37
Armel
Bella-Kotchap
21
Челоцци
Стефано
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
9
Цоллер
Симон
11
Ли
Чхон-Ён
17
Блум
Данни
35
Ганвула
Сильвер
22
Phillipp
Kuehn
7
Bashkim
Renneke
17
Adam
Susac
6
Хайер
Моритц
27
Felix
Agu
8
Ulrich
Taffertshofer
25
Sven
Koehler
11
Гранатовски
Нико
31
Шмидт
Никлас
14
Etienne
Amenyido
9
Marcos
Alvarez
II
Бохум
4-2-3-1
Оснабрюк
4-2-3-1

Ход матча

2'
Блум Данни
1:0
43'
 
Etienne Amenyido
45'
1:1
Шмидт Никлас
53'
 
Sven Koehler

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум
Бохум 3:3 Карлсруэ Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли Санкт-Галлен 3:0 Бохум Бохум 2:2 Унион Берлин Санкт-Паули 0:0 Бохум
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт Ян 3:3 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт
Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Арминия Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Карлсруэ Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 4:0 Дармштадт Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Вердер 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:3 Кёльн Оснабрюк 1:4 Унтерахинг Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Ганза

Последние игры между собой

Бохум: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Оснабрюк 3:1 Бохум Международные матчи (клубы) Оснабрюк 1:3 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 13 8 4 1 29 - 14 28
2. Гамбург 13 7 5 1 30 - 12 26
3. Штуттгарт 13 7 2 4 20 - 18 23
4. Эрцгебирге Ауэ 3:1 14 6 5 3 23 - 20 23
5. Хайденхайм 13 5 5 3 21 - 14 20
6. Гройтер Фюрт 13 5 3 5 16 - 18 18
7. Ян 13 4 5 4 24 - 20 17
8. Зандхаузен 13 4 5 4 14 - 14 17
9. Оснабрюк 1:1 14 4 5 5 15 - 13 17
10. Карлсруэ 13 3 7 3 22 - 24 16
11. Хольштайн Киль 13 4 3 6 15 - 18 15
12. Дармштадт 13 3 6 4 14 - 18 15
13. Санкт-Паули 1:3 14 3 6 5 18 - 20 15
14. Нюрнберг 13 3 5 5 21 - 27 14
15. Ганновер 96 13 3 5 5 14 - 22 14
16. Бохум 1:1 14 2 8 4 25 - 27 14
17. Динамо Дрезден 13 3 3 7 14 - 24 12
18. Веен Висбаден 13 2 4 7 14 - 26 10
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Sven Koehler получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Шмидт Никлас из команды Оснабрюк забивает с точки!
  • Желтая карточка
    43'
    Etienne Amenyido получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Блум Данни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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