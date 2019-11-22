Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
3:1
Второй тайм: 76'
Санкт-Паули
1:0
14' ГолFlorian Krueger
2:0
24' ПенальтиНазаров Дмитрий II
33' Желтая карточкаSebastian Ohlsson I
55' Желтая карточкаPhilipp Riese
2:1
56' ГолВерман Хенк
3:1
62' ГолТеструт Паскаль
26
Гонтер
Сёрен
15
Кемпе
Деннис
31
Ersin
Zehir
12
Мияичи
Рио
25
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
15 Кемпе ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ersin ZehirПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
-
37 Finn Becker
-
-
36 Luis Coordes
-
34 Mert Kuyucu
-
Главный тренер: Луукай Йош
Ход матча
14'
1:0
24'
55'
56'
2:1
62'
3:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =7 -5Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =7 -7Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|13
|8
|4
|1
|29 - 14
|28
|2.
|Гамбург
|13
|7
|5
|1
|30 - 12
|26
|3.
|Штуттгарт
|13
|7
|2
|4
|20 - 18
|23
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|3:1
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|5.
|Хайденхайм
|13
|5
|5
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Гройтер Фюрт
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|7.
|Ян
|13
|4
|5
|4
|24 - 20
|17
|8.
|Зандхаузен
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Оснабрюк
|1:1
|14
|4
|5
|5
|15 - 13
|17
|10.
|Карлсруэ
|13
|3
|7
|3
|22 - 24
|16
|11.
|Хольштайн Киль
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|12.
|Дармштадт
|13
|3
|6
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Санкт-Паули
|1:3
|14
|3
|6
|5
|18 - 20
|15
|14.
|Нюрнберг
|13
|3
|5
|5
|21 - 27
|14
|15.
|Ганновер 96
|13
|3
|5
|5
|14 - 22
|14
|16.
|Бохум
|1:1
|14
|2
|8
|4
|25 - 27
|14
|17.
|Динамо Дрезден
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|18.
|Веен Висбаден
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
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