Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
3:1
Второй тайм: 76'
Санкт-Паули
0'
1:0
14' Гол
Florian Krueger
2:0
24' Пенальти
Назаров Дмитрий II
33' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson I
55' Желтая карточка
Philipp Riese
2:1
56' Гол
Верман Хенк
3:1
62' Гол
Теструт Паскаль
76'
1
Martin
Maennel
20
Calogero
Rizzuto
3
Михоевич
Марко
26
Гонтер
Сёрен
15
Кемпе
Деннис
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
11
Florian
Krueger
10
Назаров
Дмитрий
II
8
Tom
Baumgart
37
Теструт
Паскаль
30
Химмельман
Робин
43
Sebastian
Ohlsson
I
21
Лоуренс
Джеймс
3
Оэстигор
Лео
27
Калла
Ян-Филипп
31
Ersin
Zehir
5
Marvin
Knoll
12
Мияичи
Рио
28
Собота
Вальдемар
9
Viktor
Gyoekeres
25
Верман
Хенк
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-2-3-1

Ход матча

14'
Florian Krueger
1:0
24'
Назаров Дмитрий II
2:0
33'
 
Sebastian Ohlsson I
46'
 
Дели Матс Мёллер
Ersin Zehir
55'
Philipp Riese
 
56'
2:1
Верман Хенк
62'
Теструт Паскаль
3:1
67'
 
Kevin Lankford
Sebastian Ohlsson I
67'
 
Finn Becker
Marvin Knoll
73'
Цулехнер Филипп
Теструт Паскаль
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 13 8 4 1 29 - 14 28
2. Гамбург 13 7 5 1 30 - 12 26
3. Штуттгарт 13 7 2 4 20 - 18 23
4. Эрцгебирге Ауэ 3:1 14 6 5 3 23 - 20 23
5. Хайденхайм 13 5 5 3 21 - 14 20
6. Гройтер Фюрт 13 5 3 5 16 - 18 18
7. Ян 13 4 5 4 24 - 20 17
8. Зандхаузен 13 4 5 4 14 - 14 17
9. Оснабрюк 1:1 14 4 5 5 15 - 13 17
10. Карлсруэ 13 3 7 3 22 - 24 16
11. Хольштайн Киль 13 4 3 6 15 - 18 15
12. Дармштадт 13 3 6 4 14 - 18 15
13. Санкт-Паули 1:3 14 3 6 5 18 - 20 15
14. Нюрнберг 13 3 5 5 21 - 27 14
15. Ганновер 96 13 3 5 5 14 - 22 14
16. Бохум 1:1 14 2 8 4 25 - 27 14
17. Динамо Дрезден 13 3 3 7 14 - 24 12
18. Веен Висбаден 13 2 4 7 14 - 26 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Назаров Дмитрий II из команды Эрцгебирге Ауэ забивает с точки!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Florian Krueger бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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