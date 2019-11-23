Германия: Бундеслига 2019-2020
Вердер
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Wohninvest-Weser-Stadion
Шальке 04
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шахин НуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Резе ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер
Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ
Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =6 -5Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д
Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04
Последние игры между собой
Вердер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Вердер Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 12
|25
|2.
|Бавария
|2:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 16
|24
|3.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|29 - 12
|21
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 18
|20
|7.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|8.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 10
|20
|9.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 17
|16
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|18 - 24
|12
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|14.
|Фортуна
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 21
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 24
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 30
|9
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|18.
|Падерборн
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|14 - 29
|5
Вердер
27.2% (37)
Ничья
47.1% (64)
Шальке 04
25.7% (35)
1:1 Ничья
30.9% (42)
2:1 Вердер
19.9% (27)
1:2 Шальке 04
18.4% (25)
2:2 Ничья
16.2% (22)
1:0 Вердер
4.4% (6)
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