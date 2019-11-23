Германия: Бундеслига 2019-2020

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Вердер
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Шальке 04
0' 36'
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
17
Шахин
Нури
15
Лангкамп
Себастьян
5
Аугустинссон
Людвиг
35
Эггештайн
Максимилиан
44
Баргфреде
Филипп
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
7
Рашица
Милот
35
Нюбель
Александр
4
Кабак
Озан
6
Маскарель
Омар
5
Настасич
Матия
20
Кенни
Джонджо
18
Калиджиури
Даниэль
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
24
Ощипка
Бастиан
7
Ют
Марк
9
Раман
Бенито
Вердер
5-3-2
Шальке 04
3-5-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер
Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ
Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д
Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04

Последние игры между собой

Вердер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Шальке 04 0:2 Вердер Кубок Вердер 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига
Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Вердер Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 0:1 Заявка 12 8 1 3 24 - 12 25
2. Бавария 2:0 Заявка 12 7 3 2 31 - 16 24
3. Фрайбург 1:0 Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
4. РБ Лейпциг Заявка 11 6 3 2 29 - 12 21
5. Хоффенхайм Заявка 11 6 2 3 16 - 14 20
6. Боруссия Д Заявка 12 5 5 2 26 - 18 20
7. Шальке 04 0:0 Заявка 12 5 5 2 20 - 14 20
8. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 5 5 2 12 - 10 20
9. Байер Л 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
10. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 5 1 6 14 - 17 16
12. Вердер 0:0 Заявка 12 2 6 4 18 - 24 12
13. Герта Заявка 11 3 2 6 17 - 21 11
14. Фортуна 0:2 Заявка 12 3 2 7 15 - 21 11
15. Аугсбург Заявка 11 2 4 5 13 - 24 10
16. Майнц Заявка 11 3 0 8 12 - 30 9
17. Кёльн Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
18. Падерборн Заявка 12 1 2 9 14 - 29 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest-Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Шальке 04
Вердер
27.2% (37)
Ничья
47.1% (64)
Шальке 04
25.7% (35)
1:1 Ничья
30.9% (42)
2:1 Вердер
19.9% (27)
1:2 Шальке 04
18.4% (25)
2:2 Ничья
16.2% (22)
1:0 Вердер
4.4% (6)
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