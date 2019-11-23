Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

37' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

35' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Хорошо играет на выходе Нюбель Александр - мяч в ее руках

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Вердер

26' Настасич Матия наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

25' Близко! Калиджиури Даниэль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

23' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Хорошо играет на выходе Нюбель Александр - мяч в ее руках

22' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Юя Осако из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Классен Дэви пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

5' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.